Quest’anno il Natale sarà all’insegna della sobrietà. Poche persone, no a grandi riunioni di famiglia, attenzione verso il prossimo. Questo però non vuol dire dover passare le feste natalizie in pigiama. Abbiamo scovato 3 vestiti di H&M che potranno rendere allegro e colorato il tuo Natale, pur senza troppi fronzoli, in perfetta sintonia con le vacanze natalizie del 2020.

Si tratta di 3 vestiti perfetti per il momento. Eleganti ma non troppo, spumeggianti, glitterati con una vena di sobrietà, adatti ad affrontare questo Natale che sarà necessariamente molto diverso dal solito.

Il primo dei vestiti che abbiamo trovato è un abito corto e svasato, in tessuto semilucido. Ha lo scollo arrotondato e apertura con laccetti sottili, da annodare alla nuca. La vera chicca sono le maniche: lunghe, voluminose e a sbuffo, con elastico sottile in fondo. Un vestito perfetto da sfoggiare durante le vacanze natalizie e che potrai mettere anche in altre occasioni, quando finalmente potremo tornare ad uscire in libertà. Se ti piace questo vestito però affrettati perché è in sconto per il black friday e le taglie vanno a ruba.

Il secondo tra i vestiti di H&M che abbiamo selezionato è un abito che sicuramente potrai sfruttare molto anche per lo smartworking e per i pomeriggi in casa. E’ un morbido abito in maglia, lunghezza al polpaccio. Collo alto a coste, maniche lunghe a raglan. Polsini e bordo inferiore in maglia a coste. A rendere particolare questo vestito in maglia, è lo spacco davanti. Anche questo abito è in sconto per il black friday, per cui siamo certi che non troverai tutte le taglie a lungo.

Infine, il terzo tra i vestiti che vale la pena acquistare, è un abito corto in morbido velour con glitter opacizzato. Scollo rotondo, profondo scollo a V sulla schiena e alta fascia da annodare sulla nuca. Maniche lunghe e ampie, polsino stretto con bottoni. Anche questo, come gli altri vestiti, è in sconto per il black friday e quindi ti consigliamo di sbrigarti a metterlo nel carrello.