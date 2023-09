Vision Board: trasforma i tuoi sogni in realtà con questo potente strumento

Con l’inizio di settembre, arriva il momento perfetto per stabilire nuovi obiettivi e lavorare per realizzarli. La vision board è uno strumento efficace che ti aiuta a tenere sempre presenti i tuoi obiettivi e trasformarli in realtà. Vediamo allora come funziona e come puoi crearne una per te.

Cos’è una Vision Board?

La nostra mente tende a concentrarsi sulle questioni immediate, spesso dimenticando i nostri obiettivi a lungo termine. La vision board è un modo efficace per mantenere chiari i tuoi desideri e la direzione che vuoi dare alla tua vita. Si tratta di un cartellone o di una versione digitale, su cui attacchi immagini, disegni, schemi e frasi motivazionali che rappresentano i tuoi obiettivi.

Perché Funziona?

La vision board funziona per due motivi principali. In primo luogo, ti aiuta a ottenere chiarezza sui tuoi obiettivi e sulla direzione che vuoi intraprendere nella vita. Rispondendo a domande specifiche come cosa desideri realizzare nei prossimi mesi o il tipo di vita che vuoi condurre, acquisirai chiarezza sui tuoi desideri.

In secondo luogo, questo strumento serve come promemoria visivo costante. La motivazione può diminuire col tempo, ma guardando quotidianamente la tua vision board, ricorderai costantemente i tuoi obiettivi, il che ti aiuterà a rimanere concentrato e a prendere azioni verso il loro raggiungimento.

Come Creare una Vision Board per i Tuoi Desideri

Creare una vision board è un processo semplice e conveniente. Avrai bisogno di un cartellone, ritagli da riviste, immagini e forniture per ufficio. Segui questi passaggi:

Definisci i Tuoi Obiettivi: Prendi carta e penna e rispondi a domande specifiche sui tuoi desideri, come cosa vuoi realizzare e come vuoi condurre la tua vita. Ricerca di Immagini e Frasi: Cerca immagini, frasi e parole chiave che rappresentino i tuoi obiettivi. Puoi trovare ispirazioni su Instagram, Pinterest o su riviste. Assembla il Collage: Componi un collage sul cartellone utilizzando le immagini, le frasi e le parole chiave. Assicurati che sia esteticamente gradevole. Posiziona la Vision Board: Metti la vision board in un luogo dove puoi vederla spesso, come sulla scrivania, vicino all’armadio o vicino al tuo letto. Visualizza e Focalizzati: Dedica alcuni minuti ogni giorno a contemplare la vision board e visualizza il tuo futuro con quegli obiettivi raggiunti.

La vision board funzionerà come un promemoria costante dei tuoi obiettivi, aiutandoti a rimanere motivato anche quando la strada sembra difficile. È uno strumento potente per trasformare i tuoi sogni in realtà.