Le nozze estive portano con sé una dose di romanticismo, ma anche la sfida del caldo estivo. Niente paura, abbiamo raccolto 10 preziosi consigli per sopravvivere a un matrimonio in estate e per garantire che tu e gli ospiti possiate affrontare il grande giorno con stile e comfort, senza farsi sfuggire neanche un dettaglio.

1. Matrimonio in estate: Orario Saggio

Evita il caldo eccessivo optando per una cerimonia che si avvicina al calar del sole. Questo renderà l’atmosfera romantica e confortevole per te e i tuoi ospiti.

2. Scegli una Location Fresca

Preferisci luoghi all’aperto ben ombreggiati o con aree interne climatizzate. Mare, montagna o campagna, fai in modo che gli ospiti si sentano a proprio agio nonostante le temperature elevate.

3. Dress Code Leggero

Consiglia un dress code estivo, come lino e cappelli, per garantire comfort ed eleganza. Evita richieste troppo esose, permettendo agli invitati di indossare abiti raffinati ma meno formali.

4. Matrimonio in estate: Calzature Comode

Scegli scarpe raffinate ma non eccessivamente impegnative, per evitare piedi gonfi e vesciche. Gli uomini dovrebbero preferire calzini anche in estate per evitare disagi.

5. Trucco e Parrucco Resistenti

Opta per un make-up leggero e waterproof, mentre per i capelli considera uno stile semi-raccolto che resista al caldo. Un bel collo scoperto aggiungerà un tocco di eleganza.

6. Matrimonio in estate: Bevande Rinfrescanti

Proponi una “verticale alcolica” iniziando con acque aromatiche idratanti e passando a vini estivi raffreddati. Le granite e le bevande rinfrescanti saranno gradite dai tuoi ospiti.

7. Kit di Sopravvivenza

Prepara piccole sorprese per i tuoi ospiti, come spray rinfrescanti, ventagli e ombrellini, per farli sentire coccolati e apprezzati.

8. Sedie Confortevoli

Evita sedie di metallo o materiali che possano surriscaldarsi. Offri sedute comode per permettere agli ospiti di rilassarsi anche durante l’aperitivo.

9. Menù Leggero e Variato

Progetta un menù leggero con pesce e verdure stagionali, adatto anche a intolleranti e vegani. Considera un servizio a passaggio per evitare fastidiosi insetti.

10. Aperitivi Prolungati

Opta per aperitivi abbondanti e pranzi leggeri per evitare la sensazione di pesantezza. Prevedi piatti interessanti e variegati, adatti alle diverse esigenze alimentari.

Goditi ogni momento del tuo matrimonio estivo!

Seguendo questi consigli, potrai affrontare con serenità e stile il tuo matrimonio in estate. Non lasciare che il caldo ti impedisca di godere appieno del tuo giorno speciale. Con un po’ di pianificazione, potrai garantire il comfort e la felicità dei tuoi ospiti, creando ricordi indimenticabili.

Crediti fotografici: Foto di Soner Görkem