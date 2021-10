Per i consumatori le offerte rappresentano uno degli elementi centrali al momento di decidere dove recarsi a fare i propri acquisti. Se usate con attenzione aiutano a risparmiare notevolmente sul bilancio familiare, soprattutto a lungo termine. Dopotutto, il risparmio è fatto di tante piccole abitudini quotidiane che vanno coltivate. E che è bene accogliere all’interno della propria routine. Al fine di evitare sprechi di denaro e di energia, cercando di dare sempre il giusto valore alle persone, al lavoro, alle cose, e proteggendo il nostro pianeta.

Proprio per questo, in concomitanza con la Giornata Mondiale del Risparmio che ricorre il 31 ottobre, Tiendeo.it, compagnia leader nei servizi drive-to-store per il settore retail ed esperti in cataloghi digitali, ha analizzato i volantini dei retailer italiani. E ha cercato di capire quali sono quelli che durante l’anno hanno fatto il maggior numero di promozioni. Adatti quindi a risparmiare di più.

Al primo posto tra i retailer che offrono ai consumatori il maggior numero di offerte, si posiziona Coop, seguita da Conad e Carrefour. La categoria dei supermercati e degli ipermercati è quella con più promozioni per risparmiare. Seguono elettronica e abbigliamento. Coop, Conad e Carrefour sono i retailer con più promo attive durante l’anno.

Analizzando i cataloghi dei retailer italiani dell’ultimo anno, ad avere il maggior numero di promo e offerte è Coop, seguono Conad e Carrefour. Le offerte includono tutti i tipi di promozione, come ad esempio sconti diretti, sconti sulla seconda unità, o 3×2

Risparmiare: la classifica completa di supermercati e ipermercati con più promo

1. Coop (16,04%)

2. Conad (11,68%)

3. Carrefour (9,32%)

4. Penny Market (3,47%)

5. Famila (2,18%)

6. Bennet (2,06%).

Supermercati e discount i retailer con più offerte, seguono elettronica e moda

La categoria con il maggior numero di offerte è quella dei supermercati, che insieme ai discount riuniscono oltre l’80% delle offerte. A seguire è la categoria elettronica e informatica (3,4%), e completa il podio la categoria abbigliamento, scarpe e accessori (2,5%). Tutto per la casa e arredo (2,4%) e bricolage e giardino (2%) completano la top 5.

Acqua&Sapone, Il Libraccio, Trony, Zalando e Zooplus si aggiudicano il primo posto nelle rispettive categorie merceologiche.

Ad aggiudicarsi i primi posti tra i retailer che fanno più offerte nelle categorie diverse da supermercati, troviamo Trony per elettronica e informatica con il 24,4% nella sua area merceologica. Zalando per abbigliamento, scarpe e accessori (6,1%). Happy Casa per tutto per la casa e arredo (12%), Bricofer per bricolage e giardino (21%), Acqua&Sapone per cura della persona e bellezza con il 17,5%, Il Libraccio per libri e cartoleria (35,4%), Eden Viaggi (15,6%) per il settore vacanze e viaggi, Zooplus per quanto riguarda la cura e l’alimentazione degli animali (33,1%).