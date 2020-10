La catena di supermercati britannica Asda lancia il primo supermarket “sostenibile”, che potrebbe cambiare per sempre il modo in cui facciamo gli acquisti.

Il supermercato è stato aperto a Middleton, appena fuori Leeds, la scorsa settimana. Obiettivo principale: ridurre al minimo l’uso della plastica usa e getta.

Gli acquirenti possono portare da casa dei contenitori riutilizzabili, riempiendoli con prodotti di grandi marchi come Kellog’s, PG Tips e Vimto.

Ma la gamma comprende anche 30 alimenti di base tra cui riso e pasta a marchio Asda.

Si possono acquistare prodotti per l’igiene personale come il detersivo per la lavatrice Persil e il gel doccia Radox.

Per incoraggiare chi compra a spendere in modo sostenibile, Asda ha anche lanciato una campagna “Greener at Asda Price”, che assicura prezzi minori per i prodotti messi nel carrello con contenitori propri.

In occasione dell’apertura dello supermarket “sostenibile”, Roger Burnely, CEO e presidente di Asda, ha dichiarato:

“La giornata di oggi segna una tappa importante nel nostro viaggio mentre affrontiamo l’inquinamento da plastica e aiutiamo i nostri clienti a ridurre, riutilizzare e riciclare”.

“Abbiamo sempre saputo che non avremmo potuto intraprendere questo viaggio da soli, quindi è fantastico lavorare insieme con più di venti dei nostri partner e fornitori, che hanno risposto alla chiamata per testare soluzioni sostenibili innovative con noi”.

La svolta green di Amazon.

Amazon interromperà la vendita di oggetti in plastica monouso e di quelli realizzati con plastica oxo-degradabile in Italia e negli altri Paesi Ue in cui opera – Regno Unito, Francia, Spagna, Germania, Olanda – oltre che in Turchia.

La rimozione dei prodotti dal sito di e-commerce, spiega la società di Seattle, avverrà il 21 dicembre e riguarderà sia i venditori che i fornitori, e si applicherà a tutte le vendite.

Nel dettaglio la messa al bando interesserà prodotti come cotton fioc, posate, piatti, cannucce, bastoncini per palloncini, contenitori per alimenti e bevande in polistirolo espanso.

La novità si inserisce tra le misure ambientali intraprese da Amazon. Il colosso di Jeff Bezos si è impegnato a raggiungere la carbon neutrality entro il 2040 e il 100% di energia rinnovabile entro il 2025.

Oltre a portare tutte le spedizioni a zero emissioni di CO2, con l’obiettivo di arrivare a emissioni zero sul 50% delle spedizioni entro il 2030.