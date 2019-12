ROMA – Regali di Natale firmati e a meno di 50 euro per amiche e parenti: se approfitti degli sconti del Black Friday è possibile. Abbiamo selezionato alcuni dei migliori prodotti da acquistare sul web oggi al massimo dello sconto e che siamo certe vi faranno fare un figurone!

Natale si avvicina, perché non approfittare del venerdì nero di sconti per iniziare a levarsi qualche regalo di Natale: vediamo insieme alcuni prodotti firmati, per lei, tutti sotto i 50 euro, che vi faranno fare un figurone con amiche e parenti e che risolveranno buona parte dei vostri regali di Natale.

Con questa cintura Ralph Lauren farete felici le amanti del marchio con soli 36 euro se la acquistate oggi su Zalando!

Amiche sportive? Non lasciatevi sfuggire la t-shirt Adidas By Stella McCartney, solo con il Black Friday a soli 33 euro invece di 50!

Un paio di guantini Ralph Lauren a soli 39 euro, per le amiche freddolose e classiche.

Su Saldi Privati (registrazione gratis) se vi affrettate, potrete acquistare un meraviglioso berretto in Cashmere firmato Woolrich a soli 49.90 invece di 170 euro! Dopo esservi registrate, cercate la vendita Woolrich, donna, accessori.

Le amiche glamour apprezzeranno sicuramente questo bracciale maxi, firmato Coccinelle. E voi ve la sarete cavata con soli 43 euro.

Sottogiacca per l’inverno e top per l’estate, questo capo firmato J.Crew è adatto a tutte le stagioni e le vostre amiche sapranno come sfruttarlo! Non è un caso se si tratta di uno dei marchi preferiti da Kate Middleton! Questo sottogiacca è in vendita oggi a soli 13,65.

Per le più classiche, Privalia (registrazione gratuita) mette in offerta la sciarpa Metropolis di Furla, in colore verde, a soli 25 euro! Affrettatevi, ne restano solo 5! Dopo esservi iscritte, cercate la vendita Furla e poi cliccate su Accessori Donna.

Questo foulard Liu Jo è elegante, versatile e smart, per le amiche multitasking! Su Zalando oggi lo pagate solo 33 euro.