Pronti a vedere il “Bacio” Luna-Venere, e sarà circondato da stelle cadenti

Il cielo ci regalerà uno spettacolo straordinario nelle prossime notti: il tanto atteso “bacio” tra Luna e Venere sarà visibile a occhio nudo, e questa volta sarà circondato da ben due sciami di stelle cadenti. Preparati a esprimere i tuoi desideri sotto questo affascinante spettacolo celeste!

Bacio Luna-Venere, cos’è e quando potremo osservarlo

Da tempo aspettavamo il ritorno di questa romantica congiunzione celeste tra Luna e Venere. L’Unione Astrofili Italiani (UAI) ci informa che prima dell’alba dell’11 settembre, potremo ammirare la falce di Luna calante che apparirà sull’orizzonte orientale, seguita dal pianeta Venere. Entrambi questi affascinanti corpi celesti si troveranno nella costellazione del Cancro (nella mappa, il cielo dell’11 settembre alle 5.00 circa).

Ci saranno anche le stelle cadenti

Ma c’è di più: per rendere questo spettacolo ancora più straordinario, saranno visibili ben due sciami di stelle cadenti. Le Perseidi di settembre, anche conosciute come delta Aurigidi di settembre o mi Perseidi, sono strettamente legate alla cometa Bradfield. Il loro massimo è previsto per la notte del 9 settembre, e il radiante, il punto da cui sembra che le meteore partano, sarà osservabile per tutta la notte, raggiungendo la massima altezza al crepuscolo mattutino, a quasi 80° di altezza. Sorprendentemente, il picco delle Perseidi è appena una notte prima dell’incontro celeste tra Luna e Venere.

Le alfa Triangulidi, d’altra parte, raggiungeranno il massimo la notte successiva all’evento, e anche per queste meteore il radiante sarà osservabile per tutta la notte, raggiungendo la massima altezza verso le ore 4.00 ad oltre 75° di altezza.

Questo spettacolo celeste offre un’opportunità unica per connettersi con l’universo e apprezzare la bellezza del cielo notturno. Preparati a esprimere i tuoi desideri sotto l’incantevole “bacio” tra Luna e Venere, circondato dallo scintillio delle stelle cadenti.