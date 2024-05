Produttività durante tutto l’anno: consigli realistici da adottare

Come si può far fronte ai numerosi impegni legati alla propria vita e al lavoro, essere costantemente produttivi, in forma e raggiungere i propri obiettivi professionali e personali durante i vari momenti dell’anno nonostante le difficoltà più sfidanti?

Alcune persone sembrano riuscirci meglio di altre, e in questo articolo, proviamo a individuare perché, ma soprattutto, che cosa tenere sotto controllo per riuscire a lavorare in modo efficace e star bene nelle proprie routine di lavoro e di vita personale.

Curare il proprio stato di salute

Può sembrare banale, ma il fattore determinante alla base della nostra produttività è proprio il benessere psico fisico.

Un corpo sano e in forma riesce a far fronte ad attività demandanti, momenti di stress e concentrazione, al contrario, uno stanco e debilitato perisce. E cco perché se ci si ammala spesso è importante capirne le cause e adottare dei rimedi per le difese immunitarie basse così da sostentare il proprio organismo, soprattutto nei momenti in cui questo viene messo a dura prova dallo stress.

Avere una routine del mattino

Iniziare bene la giornata è determinante per essere più produttivi. Questo non significa per forza adottare una morning routine estremamente stancante, al termine della quale siamo più propensi ad andare a letto che lavorare, ma al contrario, mettere in pratica dei rituali che ci aiutino a trovare concentrazione e stimoli positivi per affrontare al meglio gli impegni della giornata.

Per alcune persone la morning routine perfetta prevede una camminata all’aria aperta, per altre un caffè sorseggiato in silenzio leggendo un romanzo, per altre ancora una pratica di yoga o di meditazione.

Quello che conta è evitare di rimandare la sveglia, alzarsi di fretta e correre a lavorare senza neanche aver avuto il tempo necessario per svegliarsi.

Tenere un’agenda con degli obiettivi chiari e raggiungibili

Quando le cose da fare sono molteplici e le responsabilità crescenti, tenere un’agenda per prendere nota delle attività che dobbiamo portare a termine è decisivo. L’agenda può essere cartacea o digitale, l’importante è che sia adeguata alle proprie abitudini e funzionale per mantenere traccia delle cose da fare ma anche dei progressi ottenuti in corso d’opera.

Uno dei principali ostacoli alla produttività è dato proprio dal senso di stanchezza e scoraggiamento derivanti dall’incapacità di portare a termine gli obiettivi prefissati. Saper riconoscere i propri progressi invece aiuta tantissimo ad avanzare con criterio e sentirsi più produttivi e appagati durante tutto il processo.

Riuscire a stabilire priorità e azioni secondarie

Per lavorare in modo produttivo e avere il pieno controllo sulle proprie attività e obiettivi è indispensabile riuscire a individuare quali sono quelle azioni che richiedono la nostra attenzione immediata e quali invece possono aspettare.

Riuscire a fare appropriatamente questa distinzione è determinante anche per trovare momenti da dedicare al tempo libero, indispensabili per ricaricare le energie e lavorare meglio.

Riposare a sufficienza

Spesso trascuriamo questo importantissimo aspetto, ma il segreto per mantenere ritmi serrati e raggiungere i propri obiettivi con costanza è riposare a sufficienza. Solo così diventa realmente possibile mantenersi produttivi tutto l’anno.