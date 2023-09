La passata di pomodoro è uno degli ingredienti di base nella cucina italiana, ma con così tante marche e varianti sul mercato, come scegliere quella giusta senza spendere una fortuna? Un test condotto da Altroconsumo (al link l’analisi completa) ha analizzato diverse passate di pomodoro, tra cui alcune proposte dei discount, e i risultati potrebbero sorprendervi. Nello specifico, vediamo quali sono le due passate di pomodoro migliori del discount.

Il Test sulle Passate di Pomodoro

Altroconsumo ha recentemente effettuato un test comparativo su 25 campioni di passata di pomodoro tra le più rinomate e diffuse in Italia. I parametri chiave considerati per valutare la qualità dei prodotti includono:

Analisi di Laboratorio: Questo aspetto ha coinvolto una serie di test di laboratorio mirati a verificare la conformità dei prodotti ai requisiti legali. Tra i valori analizzati figurano il contenuto di zuccheri, l’acidità, il residuo ottico (indicatore di concentrazione della passata) e l’assenza di difetti. Questi parametri riflettono la qualità della materia prima utilizzata. Acqua e Sale: La normativa proibisce l’aggiunta di acqua alle passate, e il test ha confermato che nessuno dei campioni ha infranto questa regola. Tuttavia, sette passate hanno ottenuto punteggi meno positivi per il contenuto di sale, il quale può essere aggiunto per mascherare una materia prima di scarsa qualità. Pesticidi: Tutte le passate sono state sottoposte a test per oltre 400 pesticidi, senza rilevare problemi. Inoltre, i prodotti sono stati giudicati positivamente anche per l’eventuale presenza di muffe e per quanto riguarda l’igiene. Prova di Assaggio: Un panel di esperti ha effettuato una prova di assaggio per valutare il gusto e l’aroma delle passate. Imballaggio: È stato dato un occhio di riguardo all’uso del vetro come materiale d’imballaggio, ritenuto più ecologico. Prezzi: Il test ha analizzato anche i prezzi delle passate di pomodoro, rilevando un costante aumento, soprattutto a partire dalla scorsa estate.

In generale, i risultati hanno dimostrato una buona qualità delle passate di pomodoro in esame. Tuttavia, ciò che rende questa analisi ancora più interessante è il successo ottenuto da alcune passate dei discount.

Le Sorprese dei Discount

Due prodotti venduti al discount si sono distinti in modo particolare durante il test, ottenendo punteggi elevati e guadagnando la denominazione di “miglior acquisto”. Questi sono:

Passata di Pomodoro Gustato (MD) con 74 punti, al prezzo di 0,89 euro a confezione. Passata di Pomodoro Delizie dal Sole (Eurospin) con 73 punti, al prezzo di 0,89 euro a confezione.

Questi risultati dimostrano che la convenienza dei prodotti del discount non deve necessariamente compromettere la qualità. Le passate dei discount hanno dimostrato di poter competere con quelle delle marche più costose e di offrire un ottimo rapporto qualità-prezzo.

In conclusione, se state cercando un’alternativa economica ma di alta qualità per la vostra passata di pomodoro preferita, considerate seriamente queste opzioni dei discount. Sono un esempio di come la convenienza non debba significare scendere a compromessi sulla qualità, e potrebbero diventare una scelta fissa nella vostra dispensa.