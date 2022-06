Quando è il solstizio d’estate? E quale è il suo significato? il 21 giugno 2022 alle ore 11.13 entreremo ufficialmente in estate. Questo giorno, corrisponde al solstizio d’estate, il giorno dell’anno con più ore di luce. Dopo il 21 giugno, infatti, la durata del giorno diminuirà progressivamente fino al solstizio d’inverno. Metaforicamente, il solstizio d’estate segna il giorno di un nuovo inizio.

Nel solstizio d’estate il sole si trova allo Zenit, nel punto più alto del cielo, lungo il tropico del Cancro, a mezzogiorno. Tra il circolo polare artico e il polo Nord il sole non tramonta ed ecco dunque un giorno di 24 ore di luce.

Generalmente, questa data coincide con un giorno di rinascita. Infatti, con il solstizio d’estate diamo ufficialmente benvenuto all’estate, stagione per antonomasia di vacanze, relax, bella stagione e feste con gli amici.

In realtà, in passato questo giorno era associato a significati molto profondi. Nell’antichità la popolazione era solita celebrare il 21 giugno con riti e feste legati al ciclo della natura e dell’agricoltura. Sempre secondo le antiche usanze, il periodo tra il 21 giugno e il 24 giugno è il migliore per raccogliere le erbe spontanee e le piante officinali, come per esempio la melissa e e l’erba di San Giovanni.

Il luogo più celebre al mondo dove vedere il solstizio è Stonehenge, il sito neolitico in Gran Bretagna. Dove, in occasione del giorno più lungo dell’anno, migliaia di persone si radunano intorno al monolite per vedere sorgere il sole da dietro la Heel Stone.

Tuttavia, sono moltissimi i modi in cui si può celebrare il solstizio d’estate e non è necessario dover andare in Gran Bretagna. Questa occasione poi coincide con la la Giornata mondiale dello Yoga. Quindi, per esempio, può essere una buona idea praticare il Saluto al Sole nel momento del solstizio, ovvero il 21 giugno alle ore 11.13.

Un altro modo per celebrare questa data è per esempio andare sulla spiaggia ad ammirare il tramonto e il cielo dopo il tramonto, lasciandoci incantare dalle stelle e dalle costellazioni.

Se vi trovate vicino al mare, un altro modo per festeggiare questa data può essere quello di un bel falò e bagno sulla spiaggia insieme agli amici. Immergersi nell’acqua del mare, se il tempo lo permette, può darci un senso di benessere e relax.