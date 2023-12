Il miglior frantoio biologico al mondo è italiano: la classifica completa

Nel cuore dell’Umbria, precisamente a Spoleto, un frantoio si distingue come la punta di diamante del mondo dell’olio extravergine di oliva biologico. Il Frantoio del Poggiolo, di proprietà della prestigiosa famiglia Monini, ha conquistato il titolo di miglior frantoio biologico al mondo, un riconoscimento di grande rilevanza assegnato dal rinomato World’s Best Olive Oil.

L’eccellenza Monini a Spoleto

Questo centro sperimentale, parte integrante dell’azienda Monini, ha guadagnato il primo posto nella categoria biologica, superando la concorrenza a livello globale. Ciò che rende il Frantoio del Poggiolo unico non è solo la produzione di oli biologici di eccellente qualità ma anche il suo ruolo di laboratorio dove vengono testate metodologie innovative.

Il riconoscimento è il frutto dei successi ottenuti in otto prestigiosi concorsi internazionali, tra cui spiccano nomi come EVOOLEUM, Expoliva, Mario Solinas Award, Ovibeja, ArgOliva, Leone d’Oro, SIAL Olive D’Or, Sol D’Oro.

Il segreto del successo: innovazione e qualità

Il Frantoio del Poggiolo è il luogo in cui prende forma una linea di Monocultivar biologici, la cui qualità ha ricevuto numerosi elogi. Questo risultato eccezionale sottolinea la capacità dell’Italia di produrre eccellenze agroalimentari, nonostante le sfide climatiche dell’annata.

Una classifica che profuma d’Italia

La classifica del World’s Best Olive Oil è un vero e proprio inno all’Italia, anche se la Spagna domina la scena. Al quinto posto si posiziona il frantoio Miceli & Sensat in Sicilia, seguito al settimo da Masoni Becciu di Deidda Valentina in Sardegna e al decimo da Franci Snc in Toscana.

1 MONINI, S.P.A. ITALY Umbria 435

2 Suministro Agroebro S.L. SPAIN Navarra 420

3 Almazaras de la Subbetica S.L. SPAIN Andalusia 335

4 Rafael Alonso Aguilera S.L. SPAIN Andalusia 245

5 Miceli & Sensat ITALY Sicily 240

6 Aceites Nobleza Del Sur SPAIN Andalusia 190

7 Masoni Becciu di Deidda Valentina ITALY Sardinia 150

8 Opg Chiavalon CROATIA Istria 135

9 Orna d.o.o. CROATIA Istria 125

10 Franci Snc ITALY Tuscany 125

11 Aceites Oro Bailen Galgon 99 S.L. SPAIN Andalusia 100

12 Aceites Moral S.L. SPAIN Andalusia 100

13 Al Alma del Olivo S.L. SPAIN Castilla La Mancha 100

14 Oleocampo S.C.A. SPAIN Andalusia 95

15 S.C.A. Encarnación SPAIN Andalusia 95

16 Aceite Supremo S.L. SPAIN Andalusia 95

17 Escalera Alvarez Sat SPAIN Andalusia 95

18 Accademia Olearia srl ITALY Sardinia 90

19 Nuevos Espacios S.A. SPAIN Andalusia 90

20 S.C.A. San Vicente SPAIN Andalusia 90

21 Oleícola Jaén S.A. SPAIN Andalusia 90

22 Aceites Guadalquivir S.C.A. SPAIN Andalusia 85

23 Aceites Vadolivo SPAIN Andalusia 85

24 Sud Italia Alimentari S.r.l. ITALY Puglia 85

25 Huilerie Bashir Jarraya TUNISIA Bizerte Governorate 85

L’Italia continua a brillare con Accademia Olearia Srl, al 18° posto in Sardegna, e Sud Italia Alimentari S.r.l. in Puglia al 22° posto. Nonostante il predominio spagnolo, alcuni frantoi croati e tunisini conquistano meritatamente la loro posizione nella classifica.

Il Frantoio del Poggiolo e gli altri eccellenti rappresentanti italiani in questa classifica confermano che l’Italia non solo mantiene una tradizione secolare nell’arte della produzione dell’olio di oliva ma continua ad essere all’avanguardia nell’innovazione e nella sostenibilità, garantendo un futuro radioso per l’olio d’oliva biologico italiano.