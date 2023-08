L’amore per gli animali domestici è sempre più forte, e ciò si riflette nella scelta attenta del cibo migliore per i nostri amici a quattro zampe. Ma quale è il miglior cibo per gatti nel 2023? Per rispondere a questa domanda, diamo uno sguardo all’ultima indagine condotta da Altroconsumo.

La Sfida di Scegliere il Cibo Migliore per il Tuo Gatto

Con sempre più famiglie che considerano i loro animali domestici parte integrante della vita quotidiana, la selezione del cibo giusto è diventata un’importante decisione. Determinare quale sia il miglior cibo per gatti richiede informazioni accurate e imparziali. Ecco dove entra in gioco Altroconsumo.

I Risultati dell’Ultimo Test di Altroconsumo

Per rispondere alla domanda su quale sia il miglior cibo per gatti nel 2023, guardiamo ai risultati dell’ultimo test condotto da Altroconsumo. Il test ha esaminato le confezioni di cibo umido e secco disponibili nei principali supermercati italiani, assegnando a ciascuna una valutazione in cifre, un giudizio finale e il prezzo medio per confezione. Le informazioni includono anche il formato e la tipologia del cibo, se umido o secco.

Miglior cibo per gatti 2023: la classifica

Senza ulteriori indugi, ecco la classifica dei 20 migliori cibi per gatti secondo Altroconsumo nel 2023:

Felix Le Ghiottonerie con Pollo – Qualità Ottima, Prezzo medio 0,68 euro (formato 100 grammi, umido) Natural Trainer Bocconcini in Salsa con Pollo con Estratto di Mirtillo Rosso – Qualità Ottima, Prezzo medio 0,97 euro (formato 85 grammi, umido) Coop Amici Speciali Bocconcini in Salsa con Pollo e Fegato – Qualità Ottima, Prezzo medio 0,33 euro (formato 100 grammi, umido) In The Nature Paté Adult Chicken – Qualità Ottima, Prezzo medio 0,88 euro (formato 85 grammi, umido) Esselunga Mao Mousse con Pollo – Qualità Ottima, Prezzo medio 0,39 euro (formato 85 grammi, umido) Almo Nature HFC Complete con Pollo e Carote – Qualità Ottima, Prezzo medio 1,19 euro (formato 70 grammi, umido) Natures Menu Beef & Chicken Adult Complete Meal – Qualità Ottima, Prezzo medio 1,40 euro (formato 100 grammi, umido) Kitekat con Pollo in Gustosa Salsa – Qualità Ottima, Prezzo medio 0,38 euro (formato 100 grammi, umido) Schesir Bio Adult Cat Pollo – Qualità Buona, Prezzo medio 1,10 euro (formato 85 grammi, umido) Select Gold Classic Fit Adult Chicken Paté (Pollo) – Qualità Buona, Prezzo medio 1,12 euro (formato 85 grammi, umido)

La lista continua su Altroconsumo con altre deliziose opzioni per il tuo gatto.

La Scelta Giusta per il Tuo Gatto

Scegliere il miglior cibo per il tuo gatto è un passo importante per la sua salute e benessere. Grazie al test di Altroconsumo, hai a disposizione informazioni fondamentali per prendere una decisione informata e garantire al tuo amico a quattro zampe una dieta deliziosa e nutriente. Consulta la classifica, fai la tua scelta e offri al tuo gatto il gusto e la qualità che merita.

Crediti fotografici: Foto di Luisella Planeta LOVE PEACE 💛💙 da Pixabay