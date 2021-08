In estate, soprattutto con le alte temperature di questi giorni, ciò che desideriamo di più è rinfrescarci con un buon bagno. E se riusciamo ad andare al mare con il cane, saremo ancora più felici perché anche lui si divertirà. Ma se hai la fortuna di trascorrere le tue vacanze in una spiaggia al mare con il cane, dove in nostri amici a 4 zampe sono ammessi e puoi nuotare con lui, devi tenere conto di alcuni aspetti affinché si diverta, sia a suo agio e non ci siano rischi.