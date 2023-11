Il 2024 si prospetta come un anno ricco di scoperte turistiche, e la prestigiosa rivista di viaggi Traveler di Condé Nast ha selezionato la top 12 mete europee da non perdere. In un panorama che spazia dalla cucina raffinata alla natura incontaminata, l’Italia si distingue con una scelta inusuale: il Nord Italia, promosso per gli appassionati di cicloturismo. Ecco la classifica completa.

La top 12 mete europee 2024

Anversa, Belgio: Una città spesso sottovalutata, Anversa sorprende con la sua intrigante architettura, cucina raffinata e ampi spazi verdi, come lo Zuidpark, per un’esperienza urbana unica e sostenibile. Asturie, Spagna: Impegnate nel turismo sostenibile, le Asturie affascinano con paesaggi naturali e una ricca scena gastronomica. Riserve della Biosfera dell’UNESCO e un’attenzione all’ecologia le rendono ideali per amanti della natura e del cibo. Biarritz, Francia: Rinascita grazie al surf e strutture rinnovate, Biarritz offre storia, cultura e sport all’aria aperta. Una destinazione unica che unisce tradizione e innovazione. Bodø, Norvegia: Capitale europea della cultura 2024, Bodø incanta con notti illuminate dall’aurora boreale e la ricca eredità culturale Sámi. Punto di partenza per esplorare le Isole Lofoten. Budapest, Ungheria: Celebrando il 150° anniversario della sua unificazione, Budapest offre storia, bagni termali e una vivace scena artistica. Una vita notturna vibrante si coniuga con una visione sostenibile del turismo urbano. Distretto della città di Carlsberg, Danimarca: Esempio di trasformazione urbana sostenibile, il distretto di Carlsberg a Copenaghen ospita spazi verdi, trasporti pubblici efficienti e architettura moderna e storica. Costa de Prata, Portogallo: Alternativa meno conosciuta rispetto ad altre destinazioni portoghesi, la Costa de Prata offre spiagge incontaminate, hotel eco-sostenibili e una scena surf emergente. Cicladi, Grecia: Le isole Cicladi continuano a essere una destinazione di primo piano grazie ai loro paesaggi incredibili e alla vivace scena culturale. Accessibilità migliorata con nuovi voli e opzioni di alloggio sostenibile. Kosovo: Giovane nazione balcanica con paesaggi incontaminati ideali per escursioni e ciclismo. Nuovi sentieri escursionistici e ciclabili rendono il Kosovo una gemma nascosta per gli amanti dell’avventura. Maiorca, Spagna: Maiorca si reinventa con nuovi hotel di lusso e un impegno verso la sostenibilità. Bellezze naturali e servizi di alta qualità la rendono ideale per il turismo consapevole. Nord Italia: L’intera regione emerge come destinazione cicloturistica, con le prime tre tappe del Tour de France 2024. Pesaro, eletta capitale della cultura, è una tappa obbligata per gli amanti delle due ruote. Yorkshire, Regno Unito: Con una natura mozzafiato e un’offerta gastronomica eccezionale, lo Yorkshire si afferma come meta per gli amanti del cibo e della natura. Paesaggio variegato e iniziative culturali, come il Dark Skies Festival, rendono la regione ideale per una fuga rurale sostenibile.

In questo contesto europeo variegato, l’Italia si presenta come una destinazione inaspettata per il cicloturismo, evidenziando un cambiamento nelle preferenze dei viaggiatori. Il Nord Italia, con il suo patrimonio cicloturistico e le prime tappe del Tour de France, si impone come una scelta unica per chi cerca esperienze autentiche e sostenibili. Siete pronti a esplorare queste affascinanti mete nel 2024?