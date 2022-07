L’isola più bella del mondo si trova in Italia, almeno secondo la classifica redatta da una importante e influente rivista di viaggi americana. Per il magazine, questa piccola isola italiana è la più bella del mondo e ha superato “rivali” come le Maldive, Bali e molte isole greche.

L’isola più bella del mondo del 2022 è in Italia del Sud. Lo ha decretato Travel + Leisure, prestigiosa e influente rivista di viaggi americana, che ha raccolto le opinioni dei suoi lettori su quali fossero le 25 isole più belle di tutto il Pianeta.

La rivista di viaggi ogni anno lancia un sondaggio, molto sentito negli Stati Uniti ma anche in tutto il mondo, per valutare insieme agli utenti le loro esperienze di viaggio. Per stilare la classifica viene tenuto conto delle attrazioni offerte dalla meta turistica, della natura fino alla cordialità degli abitanti del posto.

L’isola più bella del mondo 2022 è in Italia

Ebbene, secondo la classifica, quest’anno l’isola più bella del mondo Ischia. La perla del golfo di Napoli, con un punteggio di 94,61, si è collocata al primo posto, battendo (anche se di pochissimo) le Maldive (94.44 punti). Terzo posto per Bali e quarto posto per l’isola greca di Milos.

Ischia l’isola più bella del mondo, ecco perché

Quali sono le ragioni per cui gli utenti hanno deciso di premiare Ischia come isola più bella del mondo 2022? Le ragioni che hanno spinto i lettori a votare la perla del golfo di Napoli sono i suoi scorci pittoreschi, le sorgenti termali e le spiagge incontaminate, tra cui i celeberrimi Maronti. I partecipanti al sondaggio hanno premiato anche la gentilezza e la disponibilità degli ischitani nei confronti dei turisti.

La classifica completa

