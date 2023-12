In questo paese del Lazio puoi ammirare il presepe più antico del mondo

L’Italia, terra di meraviglie nascoste e segreti custoditi nei suoi borghi, offre al viaggiatore avventuroso una gemma unica nel cuore del Lazio. Un borgo che abbraccia la sua storia con affetto, è il custode di un tesoro straordinario: il Presepe più antico del mondo.

Greccio, un vero viaggio nel tempo

Stiamo parlando di Greccio: situato maestosamente su una roccia che domina la pittoresca pianura sottostante, questo borgo è una perla della provincia di Rieti. Le sue radici affondano nel passato, con molte probabilità di essere stato fondato nella prima metà dell’XI secolo, su terre che un tempo furono una colonia greca nota come “Curtis de Greze”. Questo nome si è tramandato attraverso i secoli, conferendo al borgo una ricca eredità storica.

Il presepe che ha segnato la storia

Greccio brilla con particolare intensità durante il periodo natalizio, grazie al suo presepe che vanta il titolo di più antico del mondo. La sua storia affonda le radici nel lontano 1223, quando San Francesco d’Assisi, l’uomo che ha ispirato un profondo cambiamento nella spiritualità cristiana, decise di creare il primo presepe della storia.

San Francesco giunse a Greccio nel 1209, in cerca di un luogo che gli offrisse pace e serenità spirituale. Il borgo, con i suoi panorami mozzafiato e la tranquillità avvolgente della natura, si rivelò la scelta ideale. Nel 1223, in occasione della Vigilia di Natale, San Francesco allestì il primo presepe, dando vita a una tradizione che avrebbe illuminato il mondo per secoli.

Perché il presepe di Greccio è unico al mondo

La peculiarità di questo presepe risiede nella sua antichità e nell’eredità spirituale che porta con sé. La rappresentazione della Natività a Greccio non è solo un capolavoro artistico, ma un simbolo di profonda connessione con la storia della fede cristiana. Visitare questo borgo durante il periodo natalizio significa immergersi in un’atmosfera magica, dove la spiritualità e la tradizione si fondono in un abbraccio caloroso.

Esplorare Greccio: un viaggio nella spiritualità

Oltre al presepe, Greccio offre ai visitatori l’opportunità di esplorare le sue antiche stradine acciottolate, ammirare l’architettura medievale e assaporare l’autenticità di un borgo che ha conservato intatta la sua bellezza nel corso dei secoli. Ogni pietra racconta una storia, ogni vicolo invita a un viaggio nel tempo.

Il borgo di Greccio, con il suo Presepe più antico del mondo, rappresenta un luogo unico che unisce la storia, la spiritualità e la bellezza paesaggistica. Per chi desidera vivere un Natale intriso di tradizione e significato, Greccio è la meta perfetta. Un viaggio in questo borgo è un regalo per l’anima, una fuga nella magia di un passato che continua a illuminare il presente.