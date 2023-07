Gli incubi degli italiani in vacanza: la top ten

Gli incubi degli italiani in vacanza. Una ricerca commissionata da Uber a PSB Insights rivela la top ten dei problemi che i nostri connazionali temono quando stanno per mettersi in viaggio. La ricerca ha rivelato anche i fattori più importanti per rendere le vacanze un po’ più piacevoli.

Al primo posto compare la ‘fortuna’ di riuscire a fare un viaggio senza stress verso l’aeroporto (58%), seguito dalla possibilità di scegliere il proprio orario di check-in e check-out (57%) e dal poter avere una mappa dell’aeroporto per evitare di perdersi o fare confusione (20%). Inoltre, per l’8% degli italiani la vacanza da sogno è quella in solitudine, ma il 6% ha invece dichiarato che una videochiamata con i propri animali domestici migliorerebbe il proprio umore durante il soggiorno.

La top ten degli incubi comprende:

Voli in ritardo (59%)

Lunghe code in aeroporto (47%)

Smarrimento degli oggetti personali (45%)

Vicini di posto rumorosi (43%)

Check-out troppo presto (42%)

Supplemento per il sovrappeso del bagaglio (38%)

Dover raggiungere l’aeroporto molto presto o tardi (36%)

Passeggeri che reclinano i sedili (32%)

Rimanere bloccati nel sedile centrale dell’aereo (31%)

Materassi scomodi (31%)

Tra gli aspetti più insoliti, invece, compaiono il cibo di scarsa qualità che viene servito sugli aerei (28%), i bastoni per i selfie (18%), le scottature (15%) e la mancanza di disponibilità di sdraio e lettini per prendere il sole in spiaggia (8%).

Come prevenire lo stress in viaggio

Per contribuire a rendere i viaggi il più possibile privi di inconvenienti, Uber ha recentemente annunciato un’ampia gamma di nuovi servizi e aggiornamenti di prodotto in tutta Europa, Italia compresa. Tra le varie funzionalità, Reserve è la più utile per quel 58% di persone che ha decretato il ritardo dei voli come una delle cose più fastidiose durante una vacanza.

Da oggi fino ad ottobre, i clienti di Uber in tutta Europa possono utilizzare Uber Reserve per prenotare corse da 30 minuti a 90 giorni in anticipo con un prezzo bloccato. L’utilizzo di Reserve negli aeroporti è la scelta perfetta per i viaggiatori che vogliono iniziare una vacanza senza stress.

“La nostra ricerca mostra che, sebbene le vacanze dovrebbero essere il momento più rilassante dell’anno, ci sono molti fattori che possono ostacolare il buonumore. Ci auguriamo che le nuove funzioni di Uber, come Reserve e Taxi, possano contribuire a rendere il viaggio il più agevole e privo di stress possibile” ha dichiarato Lorenzo Pireddu, General Manager di Uber Italia.