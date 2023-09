Giappone, Perù, Mauritius, Singapore, Indonesia: quattro nazioni, quattro mete gastronomiche per la stagione autunnale e invernale 2023. L’estate è agli sgoccioli, ma ciò non esclude che si possa sfruttare questo periodo dell’anno per viaggiare. Anzi, il clima mite è l’ideale per godersi soggiorni diversi dal mare o la montagna, magari soffermandosi sulle città e testando la cucina locale. Per il viaggiatore gourmet si può pensare a delle cooking class in Giappone o dei pranzi con le famiglie locali in Perù, oppure un tour nell’hawker center di Singapore. Ma anche un viaggio nelle risaie in Indonesia o un nella cucina fusion a Mauritius.

L’indicazione arriva da CartOrange – Viaggi su misura – azienda di consulenti per Viaggiare, attiva in Italia dal 1998 con 450 consulenti e diverse filiali sul territorio nazionale. Entrando nel dettaglio delle proposte di viaggio i consulenti di settore ricordano che “la cucina giapponese, inserita nel 2013 dall’Unesco fra i patrimoni immateriali dell’umanità, è sempre particolarmente affascinante agli occhi degli occidentali perché unisce sapori unici, leggerezza ed estetica”.

“Fra le esperienze – segnala CartOrange ci sono, oltre alle cooking class di cucina casalinga giapponese, ramen e gyoza su tutti, itinerari fra i maid cafè di Tokyo e food tour a Kanazawa, città che oltre a splendidi monumenti e giardini ospita anche una scena gastronomica fra le più interessanti del Giappone, non ancora scoperta dal turismo di massa”. Tra i motivi di indicazione della scelta del Perù è la presenza nel Paese di alcuni migliori ristoranti del mondo, quattro dei “Best 50″ si trovano nella capitale Lima e uno, il Central, è primo in classifica”.

Per il Sudest Asiatico è consigliata la visita a Lau Pa Sat, hawker center di Singapore, inaugurato nel 1894 e spazio al coperto aperto 24 ore su 24 che riunisce chioschi che propongono cucine di ogni provenienza ,cinese, araba, indiana, malese. Mauritius è invece segnalata per la sua cultura, che si esprime anche a livello di street food.