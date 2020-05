Le migliori frasi di auguri per la festa della mamma. Un pensiero speciale per una donna unica.

Oggi 10 maggio si festeggia la festa della mamma. In questo periodo di lockdown è difficile riuscirsi ad incontrare, per questo motivo possono essere utili delle frasi da dedicare alla nostra mamma via Whatsapp o Facebook.

Oppure, le hai già preso un regalo ma non riesci a trovare le parole giuste per dire “Auguri mamma” e spiegarle quanto il tuo amore per lei sia immenso e incondizionato.

Dopotutto non siamo tutti poeti o scrittori provetti.

Niente paura perché abbiamo raccolto una serie di frasi, citazioni, aforismi e pic da cui potrai trarre ispirazione per il messaggio d’auguri perfetto per te.

Si tratta di alcune frasi che ci hanno colpito in particolar modo. Puoi riportarle così per intero o semplicemente adattandole al tuo specifico caso e augurare buona festa della mamma in modo speciale.

Frasi e citazioni per la festa della mamma

“Tu sei la sola al mondo che sa, del mio cuore, ciò che è stato sempre, prima d’ogni altro amore”

Pier Paolo Pasolini

Una madre è una persona che vedendo che ci sono solo quattro pezzi di torta per cinque persone, prontamente dice che non le sono mai piaciute le torte.

-Accoppiatrici professioniste di calzini. Detector di oggetti smarriti.

Campionesse di occhiatacce. Auguri a tutte le mamme.

“Dio non poteva essere dappertutto, e quindi ha creato le madri”

(Proverbio ebraico).

“Descrivere mia mamma vorrebbe dire parlare di un uragano in tutta la sua potenza” Maya Angelou.

Una bambina a cui fu chiesto dove fosse casa sua, rispose

“Dove c’è la mamma” (Anonimo).

-Una buona madre vale cento maestri (Victor Hugo).

-Gli uomini reggono il mondo. Le madri reggono l’eterno, che regge il mondo e gli uomini. (Christian Bobin).

-Grazie mamma di essere il mio speciale angelo custode!

-Grazie mamma per avermi dato le ali, per avermi lasciato volare e per avermi rialzato mentre cadevo.

-“Papà, cos’è un uomo?” “Un uomo è chi si prende cura di te, chi ti protegge”

“Da grande diventerò un uomo, come la mamma” (Andreapalmieri, Twitter).



-Tutto ciò che sono, o spero di essere, lo devo al mio angelo di madre. (Abraham Lincoln).

-Non è veramente una mamma se non ti chiama a colazione, pranzo e cene per chiederti ‘Hai mangiato?’ prima ancora di ‘Come stai?’. Tanti auguri a te mamma, ti voglio bene.

-Buona festa della mamma alla mamma migliore del mondo! Ti amo fino alla luna e ritorno.

“Quando sei madre, non sei mai veramente sola nei tuoi pensieri. Una madre deve sempre pensarci due volte, una volta per se stessa e una volta per il figlio”. Sophia Loren.

-Dicono che puoi scegliere gli amici e non la famiglia. Sono contento che sia vero perché ho la migliore famiglia di sempre, e tu ne sei la ragione. Grazie mamma!

“Tu mi conosci da quando ero un pensiero, come sono e com’ero, solo tu mi conosci davvero” Club Dogo.

-Di tutti i diritti delle donne, il più grande è quello di essere madre.

(Lin Yutang).

-Quanto tua mamma ti chiede se può darti un consiglio, è in realtà una frase retorica. Lei te lo darà comunque. Tanti auguri mamma.

-Mamma, sei l’esempio di tutto ciò che vorrei essere, ma non sarò mai immensa come te, perché tu sei troppo speciale.

“L’amore di una madre è pace. Non ha bisogno di essere acquisito né di essere meritato” Erich Fromm.

