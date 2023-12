Affrontare la decisione di bloccare qualcuno, che sia un ex, un amico o un familiare, può essere un passo delicato ma cruciale per la tua salute mentale e il tuo benessere generale. Abbiamo selezionato i consigli alla terapista matrimoniale e familiare autorizzata Vienna Pharaon, autrice del best-seller nazionale “The Origins of You”, per ottenere intuizioni preziose su quando è il momento giusto per stabilire questo confine digitale.

“In genere è saggio bloccare qualcuno quando avere sue notizie o contattarlo è profondamente dannoso per la tua vita, la tua salute mentale, le tue relazioni o il tuo benessere generale”, afferma Vienna. “Penso che la maggior parte di noi voglia credere di poter tollerare il fatto di avere contatti con qualcuno, o mantenere la promessa a noi stessi che non lo contatteremo. Ma se avere queste persone vicino è invadente, continua a oltrepassare un confine o ti spinge verso schemi indesiderati e malsani, allora bloccarli è un passo verso la guarigione”.

La decisione di bloccare amici, familiari o un ex

Sebbene ci siano situazioni in cui è opportuno bloccare un amico o un familiare, è più comune trovarsi in questa situazione con un ex. Vienna sottolinea che un blocco diventa essenziale quando il contatto diventa distruttivo e supera il limite della tollerabilità.

Quando è il momento giusto di bloccare?

Vienna condivide alcuni segnali che indicano che potrebbe essere il momento di bloccare qualcuno:

Pensieri Ricorrenti: Se pensi spesso di bloccarli e il solo pensiero ti offre sollievo, potrebbe essere un segno. Danno Emotivo e Fisico: Se la presenza della persona è emotivamente e fisicamente distruttiva per te, è tempo di considerare il blocco. Violazione dei Limiti: Se non rispettano i tuoi limiti nonostante le tue richieste, il blocco diventa un mezzo di autotutela.

Ignorare o Bloccare?

Vienna consiglia che ignorare può essere una scelta valida se il contatto non è eccessivamente distruttivo e non influisce negativamente sulle tue relazioni attuali. Tuttavia, quando il contatto è troppo invadente e dannoso, il blocco diventa un passo necessario.

I benefici del blocco

“Quando una persona viene bloccata, sai che non avrai sue notizie. Non c’è da indovinare. Non c’è alcuna anticipazione. E non c’è speranza, attesa, domandarsi se lo faranno. Il blocco elimina tutto questo”, afferma Vienna.

In conclusione, stabilire limiti digitali attraverso il blocco può essere un atto di auto-cura, proteggendo la tua salute mentale e favorendo la guarigione. A volte, è esattamente ciò di cui abbiamo bisogno per riprendere il controllo della nostra vita emotiva.