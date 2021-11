Cosa possiamo aspettarci da Groupon per questo Black Friday 2021?

I giorni passano e il Black Friday si sta rapidamente avvicinando. E’ quindi legittimo chiedersi quali potrebbero essere le migliori offerte di Groupon per l’evento del 2021. Siamo certi che l’azienda ci sorprenderà ancora una volta con promozioni su milioni di articoli di grande interesse. Se in vista della ricorrenza stai pianificando la tua sessione di shopping all’insegna della convenienza potrai sicuramente approfittare delle offerte più vantaggiose e non mancheranno delle belle sorprese.

Si tratta di un giorno molto atteso da milioni di consumatori nel mondo e, soprattutto, è una ricorrenza che non lascia mai insoddisfatti. Non è possibile, al momento, conoscere per quali categorie e per quali articoli potrai beneficiare di una riduzione di prezzo. Ma è facile immaginare che le promozioni, in qualche modo, saranno applicate ai prodotti che vanno per la maggiore. Nel momento in cui avrà inizio lo shopping con sconti da capogiro, potrebbe essere disponibile uno sconto irrinunciabile per il tuo ristorante preferito, un pacchetto benessere per una delle più belle Spa o l’occasione che attendevi da tempo per un viaggio in coppia.

Potrebbe anche essere il momento per fare incetta dei regali per il prossimo Natale acquistando i capi di abbigliamento dei brand preferiti, la tuta per le attività sportive o altro. Le occasioni, come vedi, possono essere moltissime. E quindi è necessario arrivare all’appuntamento senza correre il rischio di perdere gli articoli più convenienti e più richiesti. Poiché le offerte durano fino all’esaurimento delle scorte potresti compilare una lista dei desideri. In questo modo appena scatta il Venerdì Nero potrai vedere se gli articoli desiderati hanno le consuete e vantaggiose promozioni o se il prezzo è stato ulteriormente abbassato.

Di quali sconti si è potuto usufruire durante il Black Friday Groupon del 2020?

Per la ricorrenza del Black Friday del 2020, Groupon ha proposto una ampia selezione di deal con sconti che sono arrivati all’86%. Questo ha comportato ampie diminuzioni di prezzo che hanno permesso di acquistare gli articoli pagando cifre decisamente stracciate. Si è trattato, quindi, di proposte molto convenienti e in grado di accontentare i più “risparmiosi”, ma il sito ha fatto anche altro attivando un codice sconto con decurtazioni sul prezzo arrivate fino al 30%: le offerte erano presenti nelle categorie “Viaggi”, “Vicino a Te” e “Shopping”.

I codici sconto ti danno sempre la possibilità di risparmiare in modo consistente ma in occasione del Black Friday del 2020, Groupon ha creato le condizioni affinché si pagasse meno proprio nelle categorie preferite dai clienti: quella vasta dello “Shopping” con cui puoi rinnovare il guardaroba e gli ambienti domestici, quella dei “Viaggi” per un meritato relax, e quella denominata “Vicino a Te” dove acquistare gli articoli desiderati senza andare lontano. Strategie di marketing che hanno permesso, a chi è in cerca di affari, di festeggiare nel modo migliore.

Temi di perderti gli sconti del Black Friday? Non se segui questi consigli

Pensare al Black Friday ti emoziona e non vedi l’ora che arrivi il momento dello shopping ma forse ti interroghi su come non mancare la scontistica. Non temere di essere proprio tu quello che rimarrà senza sconti perché basteranno pochi passi per usufruirne. Naturalmente il primo step sarà quello di cercare nei posti giusti. Puoi rinvenire gli sconti nelle pagine specifiche per l’evento del sito di Groupon, quindi il consiglio è quello di non perderle di vista.

Un diverso modo per trovare gli sconti è iscriversi alle newsletter di Groupon: ti basteranno pochi secondi e poi riceverai aggiornamenti, sconti e codici sconto Groupon che ti permetteranno acquisti con alti margini di risparmio. Infine non dimenticare i canali social dell’azienda: su quelli ufficiali ti sarà facile trovare le offerte più vantaggiose per sessioni di shopping che diventeranno indimenticabili.

Quali sono le origini e per quando è programmato il Black Friday?

La data in cui inizierà il Black Friday, sul sito di Groupon e sugli altri portali che aderiscono all’evento, è venerdì 26 novembre 2021. Ma da cosa ha avuto origine la ricorrenza commerciale diventata di anno in anno sempre più elettrizzante? L’inizio di questa tradizione è a metà tra storia e leggenda: pare che i primi siano stati i negozi Macy’s che il giorno dopo il Ringraziamento festeggiarono con una parata l’apertura dello shopping natalizio.

Per quanto riguarda il termine Black Friday, invece, sono diverse le versioni legate al nome. Una racconta che nella città di Philadelphia la confusione dovuta agli acquisti convulsi, spinti dalla rilevante scontistica, costrinse i poliziotti a fare turni molto lunghi anche a causa degli ingorghi del traffico stradale. Inoltre la situazione caotica permise ad alcuni ladri di sottrarre della merce. Da qui il termine di Venerdì Nero.