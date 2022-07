Come valorizzare una parete vuota: idee e consigli

Arredare casa vuol dire creare un ambiente che rispecchi i propri gusti personali e la propria personalità, ma significa anche cercare di seguire quelle che sono le tendenze del momento, sia in fatto di stile che di colori. Le pareti e i pavimenti di casa, per la loro estensione, sono di fondamentale importanza: anche da questi elementi dipende, infatti, la buona riuscita di un progetto d’interior.

Pareti di casa: progetti di gusto per valorizzare gli ambienti

Per arredare al meglio un interno domestico è necessario valutare ogni elemento che lo caratterizza, a partire, appunto, dalle pareti, che non devono mai risultare anonime e scialbe.

Una parete totalmente vuota, priva di colore e sprovvista di qualsiasi accessorio, rende l’ambiente altrettanto povero, senza carattere.

Personalizzare una parete vuota, quindi, è importante, ma non è sempre semplice farlo con gusto e stile. Una libreria dalle linee particolari, delle mensole di design, specchi, quadri, cornici e lampade da parete sono tutti arredi perfetti per valorizzare una parete vuota.

Come valorizzare una parete vuota con gli specchi

Gli specchi da parete rappresentano un elemento perfetto per valorizzare una parete in casa. Sono la scelta ideale in ogni contesto: funzionali ma anche decorativi. Gli specchi si adattano bene in camera da letto, nella stanza da bagno, nell’ingresso di casa e anche nella zona giorno come in sala da pranzo e living.

Gli specchi da parete riescono a decorare una superficie murale, grazie alla loro caratteristica di riflettere la luce, sia naturale che artificiale. Rendono anche visivamente più ampio uno spazio conferendo luce all’ambiente. La buona riuscita della scelta di uno specchio per una parete dipende molto dalla valutazione della cornice più adatta e anche dalla posizione che gli si conferisce. Talvolta, i modelli più grandi, possono anche essere appoggiati a terra. Per valorizzare una parete vuota bisogna, invece, non collocare gli specchi tra due finestre o vicino una porta.

Come valorizzare una parete vuota con mensole e librerie di design

Le librerie e le mensole di design, grazie alla possibilità di personalizzazione, sono tra gli elementi più utili e funzionali per dare valore a una parete vuota. Su misura, componibili e realizzabili nei materiali e nei colori più disparati, possono arredare diverse stanze della casa, in modo particolare, ingressi, zone giorno, stanze studio/lavoro e camerette.

Librerie e mensole, in relazione agli ambienti in cui vengono collocate, possono accogliere libri, complementi, piante, lampade, quadri e fotografie.

Come valorizzare una parete vuota con quadri e cornici

La parete vuota di una stanza può essere decorata anche grazie all’inserimento di quadri e cornici. Le stampe vanno selezionate in relazione allo stile d’arredo della casa così come le cornici. Inoltre, è possibile inserire gli elementi in modo ordinato e secondo uno schema preciso, oppure collocarli in modo del tutto casuale, della stessa forma e dimensione oppure di forme e dimensioni differenti.

Le composizioni di stampe, foto e pitture creano un piacevolissimo effetto visivo e personalizzano l’ambiente in cui sono inserite.

Come valorizzare una parete vuota con le lampade di design

La luce è una parte essenziale della casa. L’illuminazione non ha valore solo funzionale, bensì estetico. Attraverso l’inserimento di lampade da parete, faretti e fasce a led è possibile realizzare creazioni artistiche e di design per valorizzare una parete vuota o esaltare un quadro, un mobile, una nicchia presente nel muro. Attraverso la luce è possibile creare composizioni diverse, personalizzando con estrema eleganza e raffinatezza gli spazi.

Come valorizzare una parete vuota con la carta da parati

La carta da parati, per un po’ messa da parte nell’interior, è tornata a essere da qualche anno un vero trendy nell’arredamento d’interni. Grazie alle infinite fantasie, colori, e texture disponibili, è possibile personalizzare al meglio le diverse stanze della casa, dando un tocco di originalità alle pareti. Una soluzione questa davvero valida che aiuta a rendere l’ambiente più armonioso, riuscendo a uniformare lo stile della casa.

Come valorizzare una parete vuota con le piante

Piante e fiori riescono non solo a decorare gli esterni di casa, ma sono una soluzione molto di tendenza per valorizzare una parete vuota e anonima.

Le pareti di un living possono diventare lo sfondo ideale per un giardino verticale.

Le piante, anche sulle pareti, trasmettono vitalità e rendono la casa più salubre, quindi allo stesso tempo più vivibile. Per decorare una parete con piante e fiori quello che occorre sono appositi contenitori da parete, adatti a ospitare il terriccio e l’acqua d’irrigazione. Il giardino verticale è una tendenza molto apprezzata, grazie anche alla possibilità di personalizzazione della decorazione e all’opportunità di cambiare gli elementi naturali in esso presenti in relazione alla stagionalità.