Come risparmiare sulle spese di casa: 5 tips per contenere le spese

Il trend dello “smart spending”, ovvero come gestire e risparmiare sulle spese di casa, è confermato anche da un’indagine commissionata da HelloFresh che ha esplorato le tendenze di ricerca su Google per capire come siano cambiate le abitudini di risparmio degli italiani negli ultimi mesi.

L’aumento del costo della vita si è sicuramente fatto sentire e un numero crescente di famiglie è alla ricerca di consigli e idee su come risparmiare sulle spese di casa, con un +18% rispetto all’anno scorso, in particolare nell’ambito dell’elettricità (+114%) e della spesa (+28%).

La routine famigliare, poi, e l’organizzazione della vita domestica si confermano al primo posto per media di ricerche mensili. Silva Bucci – Senior Professional Organizer Co-fondatrice di APOI (Associazione Professional Organizers Italia) – ha stilato preziosi tips utili per pianificare la vita famigliare (a partire dai pasti ma non solo), focalizzandosi su come spendere in modo intelligente.

5 consigli per risparmiare sulle spese di casa

1. Conosci le tue disponibilità economiche e tieni traccia delle tue abitudini di spesa

Tenere traccia delle entrate e uscite è facile, si possono scaricare app specifiche, usare un semplice file Excel o un quaderno. Il passo successivo è vedere quanto si spende e per cosa, per poi capire dove diminuire, aumentare e spostare a seconda delle priorità proprie e della famiglia.

2. Evita gli sprechi di cibo e dai valore alla tua alimentazione

Mangiare sano e nella giusta quantità significa vivere in salute e con la giusta energia. Un’alimentazione corretta ed equilibrata nasce da una scelta consapevole dei prodotti e dalla pianificazione dei pasti a seconda delle esigenze e dei gusti di tutta la famiglia.

3. Istituisci la giornata “zero spese”

Significa prendere l’abitudine di non spendere assolutamente nulla per un giorno alla settimana. Per farlo basta organizzarsi e, per esempio, fare colazione a casa e portarsi il pranzo e gli spuntini in ufficio, in modo da allenarsi a spendere con più attenzione e a trovare soluzioni alternative.

4. Redigi un piano preciso di spese con il metodo 50/30/20

Il metodo, della politica statunitense Elizabeth Warren, consiste nel suddividere il reddito mensile in tre categorie e destinare una parte alle necessità (costi fissi), ossia circa il 50%, allo svago e ai desideri il 30% e di darsi un obiettivo di risparmio per il 20%. In questo modo sarà facile monitorare le proprie finanze.

5. Fai attenzione ai consumi della casa

Le spese per acqua, luce, gas e manutenzione sono costi fissi da tenere sotto controllo, bastano piccole accortezze. Ad esempio vestirsi un po’ più pesanti e abbassare il riscaldamento, spegnere l’acqua della doccia mentre ci si insapona, utilizzare lavatrice e lavastoviglie a pieno carico o preferire le lampadine Led.

Come risparmiare in cucina

E per quanto riguarda la cucina? In tema di buona gestione dell’economia familiare, sicuramente tutto ciò che ruota intorno alla tavola e alla spesa sono dei veri hot topic. HelloFresh ha voluto indagare anche dove gli italiani programmano di risparmiare in questo ambito. Carne e pesce sono gli alimenti più difficili da gestire per rispettare il budget che si è prefissato, infatti le ricerche su Google per tips su come cucinare queste materie prime spendendo meno sono aumentate rispettivamente del +47% e del +49% rispetto al 2021. Inoltre, come effetto diretto dell’aumento dei prezzi, si assiste a un incremento dell’attenzione verso lo spreco alimentare, con un +15% di ricerche correlate.

“Specialmente in questo particolare momento, è più che mai importante e necessario fare attenzione alla nostra alimentazione ed essere consapevoli in merito a ciò che mangiamo, quanto investiamo in cucina in termini economici e di tempo e, ahimè, a quanto cibo sprechiamo” – ha commentato Silva Bucci – “Ci vengono in aiuto l’organizzazione e la pianificazione per ripartire con nuove abitudini che ci permettano di scegliere cosa acquistare e come mangiare in modo sostenibile e di qualità senza mai dimenticare la creatività e il piacere del buon cibo e della condivisione”.