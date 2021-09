Cos’è una campana tibetana?

Una campana tibetana è in realtà una campana che ha la forma di una ciotola. Invece di un batacchio interno, per emettere il suono la campana tibetana ha un bastoncino di legno, che puoi usare per creare diverse frequenze sonore. Generalmente, il bastoncino è rivestito all’estremità con pelle di camoscio. Le dimensioni di tale oggetto possono variare in base alle dimensioni della campana.

Una campana tibetana è anche chiamata:

ciotola himalayana

Campana tibetana himalayana

La campana tibetana di cristallo

Campana tibetana

A seconda di come viene utilizzata e della tua percezione personale, una campana tibetana può suonare come un gong, una campana o un ronzio. Può anche sembrare che stia “cantando”. Se aggiungi acqua alle campane tibetane, le vibrazioni causano onde e goccioline che danzano e si muovono, offrendo una meditazione visiva.

Come si usa una campana tibetana per alleviare lo stress?

Una meditazione con campane tibetane (bagno sonoro) può portare a un rilassamento incredibile. In uno studio pubblicato nel 2016 sul Journal of Evidence-Based Integrative Medicine, 62 adulti hanno sperimentato una meditazione con campane tibetane durata un’ora. Successivamente hanno mostrato una significativa riduzione della tensione, dell’ansia e della depressione (rispetto a prima del bagno di suoni) nonché un aumento del benessere spirituale.

Gli autori dello studio teorizzano che le campane tibetane producono battiti binaurali. Ovvero quando il tuo cervello sperimenta due toni a frequenze diverse e innesca le onde theta nel cervello. Associate al rilassamento profondo, queste onde aumentano anche durante la meditazione e il sonno.

In un altro piccolo studio, i partecipanti che hanno ascoltato le campane tibetane dell’Himalaya per 12 minuti prima di una pratica di rilassamento diretto di 20 minuti hanno riscontrato una riduzione della pressione sanguigna e della frequenza cardiaca. Entrambi questi elementi vitali tendono ad aumentare durante i periodi di stress.

Oppure, come ogni meditazione, un bagno sonoro può aiutare a alleviare lo stress perché permette al praticante di diventare più radicato al momento presente, preoccupandosi meno del passato o del futuro.

Infine, le campane tibetane possono aiutarti a dormire meglio. Uno studio ha scoperto che i battiti binaurali possono aumentare la durata del sonno profondo. E altre ricerche hanno collegato la meditazione consapevole a meno fatica e insonnia.

Dove acquistare le campane tibetane?

Se hai sperimentato i benefici delle meditazioni musicali in centri yoga o di meditazione, puoi provare a suonarne una tu stesso. In questo modo, puoi anche sentire le vibrazioni viaggiare dalla “ciotola” alla tua mano e in tutto il tuo corpo.

È importante acquistare in base all’ascolto del suono e alla sensazione di vibrazione per te stesso. Questo è importante perché vorrai adottare una ciotola che abbia una frequenza e un tono che risuonino con la tua mente, corpo, anima e spirito. Puoi trovare campane tibetane nei negozi, negli studi di meditazione e yoga o online. Per esempio, puoi scegliere dei siti che ti permettono di ascoltare qualsiasi ciotola prima di ordinarla in modo da vedere se il suono risuona con te.

