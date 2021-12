Organizzare un matrimonio non è semplice, sia esso religioso o civile. Molte persone infatti preferiscono muoversi con largo anticipo o richiedere l’aiuto di un wedding planner, così da essere seguiti da un professionista per non rischiare di compiere scelte sbagliate. In realtà, leggendo questa guida, sarà facile comprendere come organizzare un matrimonio perfetto in piena autonomia, affidandosi ai propri gusti personali e prestando attenzione a dei piccoli consigli per rendere indimenticabile il giorno più bello della propria vita. Uno degli aspetti più importanti è quello di partire ben organizzati e agire nei giusti tempi. Vediamo quindi quali sono gli elementi indispensabili per realizzare un matrimonio da sogno.

Band matrimonio – La musica deve essere ovunque

La band matrimonio è l’insieme di cantanti e/o musicisti che si occupano di intrattenere gli invitati sia nel momento della cerimonia che durante il pranzo o la cena. Ovviamente la band dovrà essere scelta in base ai gusti musicali di entrambi gli sposi e dovrà essere accompagnata, ove gradito, anche da animatori o vocalist, così da movimentare i festeggiamenti dal primo all’ultimo secondo. Una band matrimonio può servire anche chiesa, per fare da sottofondo musicale ai momenti chiave della cerimonia religiosa, oppure in comune, per rallegrare l’intero rito civile. Prima dell’arrivo degli sposi al ristorante inoltre, la band ha il compito di intrattenere gli ospiti, così che l’attesa diventi più piacevole.

Chi decide di ingaggiare una band matrimonio deve prestare attenzione alla scelta del genere musicale, in quanto ogni compagnia di artisti ha un proprio stile di musica. I generi più gettonati sono la musica rock, anni ’80, funk, pop, rock e addirittura ska. Chi desidera proseguire i festeggiamenti dopo cena, fino a tarda notte, deve ponderare anche la presenza di un pianobar, del karaoke e di un Dj Set, che a differenza dei componenti della band ha il compito di accompagnare i balli più movimentati e di permettere agli invitati di scatenarsi fino all’alba. La musica quindi ha un ruolo fondamentale nei festeggiamenti di un matrimonio, pertanto è bene cercare e ingaggiare i musicisti con largo anticipo, così da selezionarli in tempo e scegliere con loro delle scalette musicali più adatte ai propri gusti.

Gusti, Hobby e Passioni – Ogni matrimonio deve avere il suo tema

Ogni matrimonio deve rispecchiare i propri festeggiati, ovvero deve essere realizzato rispettando hobby e preferenze per quanto riguarda colori, gusti stilistici e molto altro. Ogni simbolo ed ogni dettaglio deve quindi essere scelto in base alla personalità dei futuri sposi, evitando di seguire le mode del momento e quanto già replicato in matrimoni di amici e parenti. Per organizzare un matrimonio che si rispetti è necessario perciò scegliere un tema specifico, sul quale basare gli addobbi floreali, la musica, il tableau de mariage, le bomboniere e gli inviti. In questo caso, quindi, meglio lasciare da parte i consigli altrui, almeno che non si parli di persone esperte nel settore wedding e scegliere solo ed esclusivamente in base agli interessi della sposa e dello sposo.

Fotografi, videomaker e piloti di droni per ricordare il matrimonio per sempre

Per ricordare il matrimonio in ogni minimo dettaglio è necessario richiedere la presenza di professionisti come videomaker, fotografi e piloti di droni. Quest’ultimi di solito collaborano con i videomaker e permettono di realizzare riprese dall’alto, così da immortalare anche i movimenti più impensabili di sposi e invitati e rendere questo giorno indimenticabile per tutti. Tutte queste figure infatti, hanno il compito di catturare i momenti più belli del grande evento, carpendo l’arrivo degli sposi in chiesa o in comune, lo scambio delle fedi, il primo bacio da sposi o il taglio della torta.