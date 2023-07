7 piante estive che resistono al caldo per arredare i nostri balconi

Il grande caldo e la siccità mettono a dure prova anche fiori e piante. Ma non tutte. Vi sono alcuni esemplari del mondo vegetale che sembrano fatti apposta per dare colore e vitalità a terrazzi e balconi, che ci aiuteranno a non rinunciare a un esterno rigoglioso anche nei mesi più caldi.

Gli esperti di Interflora hanno selezionato alcune piante da esterno ideali per il periodo estivo, per creare un ambiente esterno fresco e colorato, e ci spiegano quali sono le loro peculiarità e come prendercene cura.

Piante estive: limone a spalliera

Il limone è originaria del Medio Oriente il cui nome deriva dal termine arabo “Limun”, ossia Agrumi. E’ una pianta che produce meravigliosi fiori bianchi molto profumati, maturi o acerbi secondo la stagione, tutto l’anno.

Inoltre, i limoni hanno proprietà terapeutiche e nutrizionali. È una pianta perfetta per arredare gli esterni, perché predilige luoghi aperti e assolati. Importantissimo: nei mesi estivi, quando le temperature aumentano e il sole è più forte, questa pianta ha bisogno di una costante innaffiatura.

Mandarino

Sempre a proposito della famiglia degli agrumi, il mandarino è una pianta ideale da posizionare su terrazzi e balconi in estate. Proprio come il limone, anche il mandarino è una pianta di agrumi che produce frutti particolarmente aromatici e profumati con molte proprietà nutritive.

Si tratta di una pianta ornamentale molto facile da curare, e anch’essa ha bisogno di abbondante acqua nel periodo estivo, ma è perfettamente a suo agio con le alte temperature.

Olivo

Rimanendo tra la vegetazione mediterranea, non può mancare l’Olivo, una delle piante che contraddistingue la nostra terra.

L’olivo è una pianta sempreverde e dalla longevità ultrasecolare, che si adatta perfettamente alla decorazione di esterni come balconi o giardini.

La sua semplicità è la sua eleganza, e non dimentichiamoci che rappresenta uno dei più emblematici simboli di pace. Nell’antica Grecia era considerato sacro, al punto che bruciare anche solo un suo ramo era considerato un reato. Essendo una pianta carica di simbolismo, può essere anche un’ottima idea regalo, soprattutto in seguito a una lite. E soprattutto pensando alla sua forza e alla sua resistenza, che sono un messaggio positivo per rimarcare la profondità dell’intento riappacificatore.

Ricordiamoci di irrigare l’olivo almeno una volta alla settimana, controllando che non si formino ristagni.

Mandarino Cinese

Un agrume, che viene da lontano, ma che è sempre più popolare, è il Kumquat, conosciuto anche come mandarino cinese o fortunella. Il mandarino cinese è appunto originario della Cina, che giunse in Europa nell’800.

E’ caratterizzato da fiori, visibili tra luglio e settembre, che possono essere singoli o riuniti in piccole infiorescenze. I suoi frutti hanno una forma ovale, e questo li distingue dal mandarino che tutti noi conosciamo, mentre la polpa ha un sapore acidulo. Inoltre, a differenza degli agrumi nostrani, la sua buccia si mangia.

Il mandarino cinese ama le alte temperature, ma bisogna proteggerlo dalle correnti d’aria, e in estate bisogna procedere con almeno un’annaffiatura settimanale, a seconda del livello di siccità, verificando lo stato del terriccio. Il colore acceso del Kumquat e le sue innumerevoli proprietà la rendono una pianta immancabile per l’arredo dei nostri spazi esterni.

Dipladenia

La Dipladenia è una pianta sempreverde rampicante appartenente alla famiglia delle Apocynaceae.

I suoi fiori, dal profumo delicato, possono assumere i toni del rosso, del rosa o del bianco. Il colore acceso dei suoi fiori le conferisce un grande valore decorativo,poiché è in grado di illuminare e colorare ogni giardino o balcone.

Per prendersi cura della Dipladenia, è bene procedere a una concimatura frequente, sia in estate che in primavera, perché è una pianta a crescita rapida. Ama l’estate ma necessità di abbondante acqua e di verificare sempre che non ci siano ristagni.

Piante estive la Camelia

Una pianta dalle origini tropicali, la Camelia prende il suo nome dal missionario e botanico Georg Joseph Kamel che la importò. Oltre ad avere un aspetto molto elegante, nel linguaggio dei fiori assume il significato di “perfetta bellezza” per cui è simbolo di stima, devozione e apprezzamento.

Questo simbolismo rende la Camelia una pianta perfetta sia come idea regalo che per dare un tocco di perfezione e raffinatezza al proprio giardino. È adatta agli esterni anche in estate, anche se predilige la mezz’ombra, per cui nei periodi più soleggiati e caldi, è bene non esporla alla luce diretta del sole per evitare che possa seccarsi. Con questi accorgimenti e una buona e costante irrigazione, decorerà splendidamente terrazzi e giardini.

Lavanda, must have delle piante estive

La Lavanda è una pianta appartenente alla famiglia della Lamiaceae e in passato, grazie al suo profumo meraviglioso, veniva spesso utilizzata come detergente per il corpo.

Un dono molto originale per comunicare ad una persona di essere felice di averla nella nostra vita. Ma è anche un ottimo regalo per se stessi per decorare gli esterni di casa. Per una lavanda felice e rigogliosa non devono mancare sole, una buona ventilazione e un’irrigazione costante ma non abbondante, a seconda dello stato del terreno.