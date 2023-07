Vuoi qualcosa di davvero originale in casa? Crea un puzzle con foto personalizzata!

Oggi hai l’opportunità di realizzare un vero e proprio puzzle con le tue foto preferite, trasformando i tuoi ricordi più preziosi in un’attività rilassante e coinvolgente, magari da fare in famiglia. E una volta completato, il risultato finale diventa anche un valido complemento d’arredo, che può andare a impreziosire la tua casa decorando le pareti. Creare puzzle con foto personalizzata è un gioco da ragazzi grazie al web, che ti permette di giocare con le immagini che preferisci selezionando dimensione e numero di tasselli, ottenendo un prodotto unico e originale.

Ma come idearlo? Ecco 3 tipi di puzzle da fare assolutamente per un effetto davvero sorprendente.

Puzzle del matrimonio

Il matrimonio è uno dei giorni più emozionanti della vita: fiori dappertutto, quel bel vestito bianco e, naturalmente, l’amore che si percepisce in ogni minimo dettaglio. Ecco, sicuramente hai tantissime belle foto del giorno delle tue nozze, ma ce n’è una che solo a guardarla ti fa riaffiorare tutte le belle sensazioni di quel giorno: sceglila per creare un puzzle con foto personalizzata capace di emozionarti ogni volta che lo vedi appeso al muro.

Questa può essere anche un’ottima idea regalo per l’anniversario di matrimonio: che sia per lui o per lei, sarà una dolce sorpresa molto apprezzata.

Puzzle piccoli per la cameretta dei bambini

Se hai più bambini che magari condividono la cameretta, un’idea davvero carina è quella di creare dei puzzle più piccoli, ognuno con la foto di un bambino, con i quali poi decorare le pareti della stanza.

Puoi anche utilizzarli come “segnaposto”, posizionandoli sulla parete in corrispondenza del letto o della scrivania di ogni figlio!

Di certo saranno loro a volerli comporre, perciò non dimenticare di selezionare un numero ragionevole di tasselli per non complicare troppo le cose.

Il puzzle impossibile per una sfida di famiglia

In commercio esistono già tantissimi puzzle impossibili, caratterizzati da immagini davvero complicate, colori e forme molto simili tra loro o dettagli così piccoli da rendere il tutto pressoché impossibile, per l’appunto.

Perché non sfruttare quest’idea per creare un puzzle impossibile personalizzato? Per farlo, puoi agire in diversi modi. O scegli una foto già esistente, magari un ritratto di famiglia scattato al mare con grandi spazi azzurri sullo sfondo, che già di per sé complicano la composizione.

Oppure puoi trasformare questa cosa in un’attività ancora più divertente: ingaggia tutta la famiglia per creare lo scatto più complicato possibile. Vince la sfida chi realizza la fotografia più difficile in assoluto, quella con più dettagli, quella destinata a farvi impazzire quando la trasformerete in un puzzle e dovrete andare a ricomporla, tassello dopo tassello.



Ad ogni modo, una volta completo (se arriverà ad esserlo!) questo puzzle dovrà per forza occupare una posizione di rilievo in casa, data la fatica per realizzarlo, diventando un complemento d’arredo per il salone come premio per il duro ma divertente lavoro che ha coinvolto tutti i membri della famiglia nella sua realizzazione.