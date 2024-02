Il portale gastronomico TasteAtlas ha pubblicato la lista delle 100 Best Food Cities in the World, le località in cui si mangia meglio nel mondo, segnalate dagli utenti. Nella lista emergono destinazioni culinarie di eccellenza globale.

Città come Parigi che si è posizionata al quindicesimo posto grazie alla sua raffinata e delicata cucina, ma anche Torino che si è attestata all’ottavo posto grazie alla cucina tradizionale. Allo stesso modo, città come Roma (al primo posto), Bologna (secondo posto) e Napoli (terzo posto) si distinguono per essere mete turistiche in cui la cucina e le tradizioni gastronomiche sono pilastri fondamentali. Tutte queste località sono ben note e, ovviamente, non sorprende affatto vederle nella lista.

Tuttavia, è interessante notare che tra le 100 Best Food Cities in the World si fa strada un’altra destinazione, completamente italiana, che conquista un rispettabile posto poco oltre il centro della classifica. Questo è degno di nota considerando la sua relativa mancanza di notorietà e il fatto che si tratta di un piccolissimo borgo.

La Morra, un borgo piemontese

Stiamo parlando di La Morra, uno straordinario borgo italiano conosciuto come “il balcone delle Langhe” ed è classificato al 68º posto tra le 100 migliori città gastronomiche al mondo. La Morra è un gioiello piemontese immerso tra le colline dove viene prodotto il rinomato vino Barolo, parte di un paesaggio riconosciuto Patrimonio dell’Umanità UNESCO. Un tesoro nascosto tra le mete gastronomiche globali.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Malvirà – Winery in Roero (@malvirawinery)

Le delizie di La Morra

La Morra offre un’esperienza culinaria autentica, grazie alle sue specialità regionali. Dalle celebri ravioli del plin alla deliziosa battuta di Fassona, dai taglioni al tartufo, eccellenza italiana, al classico vitello tonnato, ogni piatto è un’ode al gusto. I dolci tradizionali a base di gianduia si sposano perfettamente con i pregiati vini locali, creando un’armonia culinaria unica.

Questo borgo antico è situato su una collina nelle Langhe, a pochi chilometri da Alba. Con meno di 3000 abitanti, La Morra è stato insignito del titolo di Beni Patrimonio Mondiale dell’Umanità UNESCO nel 2014, come parte dei “Paesaggi vitivinicoli del Piemonte: Langhe-Roero e Monferrato”.

Oltre alla sua eccellente cucina, La Morra vanta una bellezza unica e caratteristica. Il centro storico offre affascinanti architetture, tra cui la chiesa della Confraternita di San Sebastiano del XVIII secolo e la Torre campanaria del 1700 in piazza Castello, costruita sui resti del castello abbattuto nel XVI secolo.