10 abitudini per trattarti bene: te lo meriti!

In una società frenetica come la nostra in cui è facile dover passare giornate stressanti a lavoro e gestire ogni tipo di imprevisto quotidiano, è importante essere consapevoli che devi trattarti bene. Prendersi cura di sé è una forma di benessere che ognuno di noi merita di avere.

Dopotutto, la ricerca ha dimostrato che le persone che si dedicano alla cura di sé ogni giorno sono emotivamente mature, soddisfatte, pazienti, meno incline alla rabbia. E riescono a prendersi cura degli altri in un modo molto efficiente.

Non devi avere un motivo in particolare per voler prenderti cura di te stesso. Non dovrebbe essere solo un lusso o un premio alla fine di un momento stressante, ma può far parte della tua vita quotidiana. Vediamo allora 10 abitudini che dovresti seguire per trattarti bene.

1. Fai una pausa (caffè)

Non intendiamo prendere il solito caffè veloce al bancone del bar prima di attaccare al lavoro. Invece, svegliati pochi minuti prima, vai in un bar locale e concediti qualche minuto per gustare un caffè seduto al tavolino. Oppure macina del buon caffè a casa e preparalo con la tua moka, gustandoti l’esperienza.

Se senti che a lavoro ti stai stancando, stacca con una tazzina di caffè o una tazza di tè, sedendoti al bar di fiducia.

2. Per trattarti bene, impara a scollegarti

In questi anni siamo circondati dalla tecnologia che ci tiene collegati, sia attivamente che passivamente. Ovunque tu sia, ci sono schermi: smartphone, smartwatch, tablet, laptop e TV (alzi la mano se hai mai fatto scorrere il telefono mentre “guardava” la TV). E lo capiamo: non è così facile dire “spegni tutto”.

Ormai siamo quasi cablati per controllare la posta elettronica o inviare messaggi a un amico o scorrere i nostri social ogni volta che possiamo.

Ma anche se è solo per 10 o 15 minuti, fai lo sforzo consapevole di staccare la spina: metti giù il telefono, spegni il laptop o la TV e… goditi il momento.

3. Impara a dire “no”

Anche se ami le persone, imparare a stabilire dei limiti può aiutarti a proteggere la tua salute mentale (e fisica).

4. Passa del tempo all’aperto

Uscire può migliorare il tuo umore, ridurre lo stress e cambiare le tue prospettive. Concediti una passeggiata sulla spiaggia o al parco vicino casa, migliorerà il tuo benessere. Se non vuoi stare solo, puoi organizzare un’uscita con chi vuoi: prenota un brunch o un pic-nic con la famiglia o gli amici.

5. Fai qualcosa da solo

Scegli un ristorante che ami o che volevi provare. Vai a vedere quel film che vuoi vedere ma nessun altro ha piacere di vederlo. Visita un museo e prenditi il ​​tuo tempo per vedere le opere d’arte. Quando fai qualcosa da solo, è più facile essere pienamente presenti nel momento e non essere distratti da ciò che ti capita intorno.

6. Comprati qualcosa che ti piace

Prendi delle piante per casa, un nuovo completo da allenamento o quelle candele che sarebbero perfette sul comodino. Non deve essere necessariamente qualcosa di costoso, solo qualcosa che ti farà stare bene quando lo vedrai.

7. Per trattarti bene, mangia quel dolce

Alimentare il tuo corpo con cibi nutrienti è un’altra forma di cura di sé. Ma fare scelte sane non significa rinunciare al gusto e al piacere. Puoi mangiare quel dolce che volevi da tempo senza sentirti in colpa. Anzi, questo è un modo per prenderti cura di te e non punirti con diete troppo restrittive.

8. Esci presto da lavoro

E fai quello che vuoi fare: niente faccende domestiche, lavoro o qualsiasi altra cosa che sembri un dovere.

9. Pianifica un viaggio

Secondo uno studio, molte persone sono più felici nella ricerca e nella programmazione di una vacanza piuttosto che durante la vacanza stessa! Pianifica un weekend lungo, una vacanza estiva più lunga o anche solo una fuga di una notte nella tua città.

10. Fai una lunga doccia o un bagno

Accendi delle candele, ascolta musica rilassante e prova anche un olio da bagno o una maschera per il viso. E metti un cartello “Non disturbare” sulla porta del bagno!