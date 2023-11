Trema la monarchia danese. Dopo quasi vent’anni di matrimonio felice ed estraneo a qualsiasi gossip, il principe Frederik di Danimarca è stato fotografato a Madrid con l’ex modella e socialite Genoveva Casanova, che tra l’altro era stata a Copenaghen proprio all’inizio di ottobre. Solo poche settimane dopo la rivista spagnola Lecturas ha pubblicato delle foto che la ritraggono con il marito della principessa Mary, diventata popolare anche per la sua somiglianza con Kate Middleton. Da parte loro Frederik e la moglie sono apparsi impeccabili durante l’ultima visita di stato dei reali spagnoli in Danimarca.

Secondo la rivista Hola! dietro quella passeggiata non ci sarebbe però nessun tradimento. Un amico comune di Frederik e Genoveva avrebbe dovuto accompagnare il principe a visitare la mostra “Picasso, il sacro e il profano”, al Museo Nazionale Thyssen-Bornemisza, ma alla fine causa covid non sarebbe potuto andare. Così è subentrat Genoveva, grande appassionata d’arte. I due hanno cenato insieme al ristorante El Corral de la Morería, ristorante ben noto, non adatto a chi vuole nascondersi.

La Casa reale danese ha optato per il no comment: “Da anni manteniamo la politica di non commentare o confermare alcun dettaglio relativo a questioni private. Inoltre, desideriamo sottolineare il nostro impegno a rispettare la privacy dei membri della famiglia reale, compreso il principe ereditario”, hanno riferito a Hola!, da sempre attenta verso le vicende delle famiglie reali mondiali.

Anche l’ex modella ha subito voluto fare chiarezza sul suo rapporto con il principe danese attraverso un comunicato: “Nego categoricamente le affermazioni che suggeriscono una relazione romantica tra me e il principe”. “Qualsiasi affermazione di questo tipo non solo è completamente falsa ma distorce anche i fatti in modo malizioso”. Genoveva ha deciso di procedere per vie legali contro la rivista che ha pubblicato gli scatti, per proteggere il suo “diritto all’onore, alla verità e alla privacy”.