Micaela Ramazzotti e Paolo Virzì si sono separati, nuovo addio

Micaela Ramazzotti e Paolo Virzì si sono separati. La coppia sarebbe giunta, di nuovo, al capolinea. Secondo le ultime indiscrezioni, il regista de Il capitale umano già avrebbe lasciato la casa in cui viveva con la famiglia e trovato una nuova sistemazione poco distante. Come è comprensibile per ogni genitori che punti a tutelare la privacy dei propri figli, la coppia di artisti ha cercato di mantenere il massimo riserbo sull’argomento.

La prima crisi di coppia

Già nel 2018, dopo dieci anni di matrimonio, arrivò a sorpresa la notizia della prima crisi di coppia e della volontà di separarsi. Dietro l’addio, avevano raccontato amici in comune all’Ansa, ci sarebbe stata la distanza. Colpa dei tanti impegni professionali: lui era in giro a presentare Notti Magiche e lei impegnata sul set di Un anno in Italia. Altri rumors avevano ipotizzato che fosse stata lei a voler interrompere la relazione e non entrambi.

Quale che fosse la realtà, a febbraio 2019 tutto sembrava tornato alla normalità. A conferma della ritrovata armonia, c’era stato uno scatto postato da Micaela su Instagram la scorsa estate, una foto in cui i due apparivano abbracciati. Lei aveva un cuore disegnato sulla guancia. “My man”, il mio uomo, aveva commentato l’attrice.

“Anch’io mi innamorai subito di lui perché mi emozionò, pensai ‘che uomo incredibile, che artista'”, ha detto Micaela Ramazzotti in un’intervista a Oggi lo scorso ottobre. “E non mi sbagliavo. Paolo è un grande marito, un grande padre (insieme hanno due figli, Anna, 9 e Jacopo, 12, ndr). È figlio di un carabiniere ed è rimasto orfano presto, ha un fortissimo senso di responsabilità verso la famiglia. Ed è un vero artista: disegna, canta, suona la chitarra e il pianoforte. Forse non c’entra nulla, ma cucina anche benissimo. Paolo è la fortuna della mia vita: mi sento una donna amata. È un sentimento importante che condividiamo da 16 anni”.