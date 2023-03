Lady Amelia Spencer si sposa, nozze con Greg Mallett

Lady Amelia Spencer si sposa. La nipote della principessa Diana convolerà a nozze con Greg Mallett. La coppia ha accennato che la data è all’orizzonte in un post congiunto su Instagram, condiviso lo scorso giovedì. “Non manca molto…”, hanno sottotitolato a commento dello scatto, che mostra Amelia che tiene una mano sul viso del suo fidanzato davanti a una catena montuosa.

Lady Katya Amelia Spencer è nata a Londra nel luglio del 1992, arrivando al mondo con la sorella gemella Lady Eliza Victoria. Le due sono le figlie del fratello della principessa Diana, Charles, nono conte Spencer, e della sua prima moglie, Victoria Aitken. La coppia aveva già un’altra figlia, Lady Kitty, nata nel 1990, poi i due avrebbero dato il benvenuto al loro figlio Louis nel 1994.

Lady Amelia e Greg Mallet, incontro a Citta del Capo

Secondo Tatler, Amelia ha frequentato il college all’Università di Città del Capo, essendosi la sua famiglia trasferita in Sud Africa. Lì avrebbe incontrato il suo futuro marito Greg. Dopo 11 anni di appuntamenti, la coppia ha annunciato il fidanzamento nel luglio 2020.

Sebbene Amelia avesse solo 5 anni quando la zia Diana morì, ha detto a Hello! di sentire un legame speciale con sua zia. “Sento di avere una natura piuttosto compassionevole e spero che sia qualcosa che ho ereditato da lei”, ha detto in un’intervista del 2020. “Diana era un’icona incredibile e so che ha toccato il cuore e la vita di molte persone”.

Rispetto alla proposta di nozze, Greg ha detto sempre a Hello! di aver chiesto la mano di Amelia al Clouds Estate di Stellenbosch, in Sudafrica. “Avevo una grande scatola rosa, all’interno della quale ho inserito otto scatole più piccole, di dimensioni decrescenti”, ha detto nel 2020.

“In ogni scatola c’era una fotografia di una ‘prima volta’. L’ultima scatola conteneva una nota invece di un immagine, che diceva: ‘Ma soprattutto, so che ricorderai questa notte come la notte che ti ho fatto la proposta’. Mentre Amelia leggeva il biglietto, mi sono inginocchiato con l’anello”.