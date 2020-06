“Non vedo l’ora di conoscerti mia principessina. Già ti amo!”. Giorgia Palmas e Filippo Magnini svelano l’ecografia del bebè in arrivo. La coppia aspetta una femminuccia!

È Filippo Magnini a condividere con i suoi fan l’ecografia della piccola in arrivo. In una foto postata su Instagram, il campione di nuoto scrive:

“Non vedo l’ora di conoscerti mia principessina. Già ti amo!”. Parole dolci accompagnate da tanti cuoricini e un fiocco rosa.

L’ecografia

Nell’ecografia è possibile vedere il profilo della bimba che presto nascerà: nasino all’insù e tratti dolci e teneri. “Amore infinito” scrive Giorgia Palmas.

I commenti felici

Tra i commenti, sono tantissimi i personaggi famosi che hanno voluto lasciare una dedica speciale ai neo genitori.

Roberta Capua e Adriana Volpe lasciano tanti cuoricini e faccine innamorate. Melissa Satta invece scrive: “Ha il profilo della Palmas :)”.

Mariagrazia Cucinotta è felicissima e scrive: “Amoreeee!”.

Giorgia Palmas, 38 anni e mamma già di Sofia, 10 anni, dovrebbe partorire il prossimo agosto. Lei e Filippo Magnini non vedono l’ora di stringere tra le braccia la nuova arrivata.

Filippo Magnini qualche giorno fa ha pubblicato una dolce foto su Instagram con una dedica speciale alla figlia.

“Eccoci, noi siamo la tua famiglia. Si, visti così sembriamo un po’ strani e forse lo siamo, ma ti daremo tutto l’amore del mondo. Ogni giorno svegli la tua mamma al mattino con dei calcetti e come vedi noi li ascoltiamo tutti! Non vedo l’ora di stringerti tra le mie braccia e proteggerti per tutta la vita. Ti aspettiamo”.

Giorgia Palmas e Filippo Magnini stanno insieme dal 2018. La coppia si sarebbe dovuta sposare a marzo ma, causa emergenza Covid-19, ha rimandato le nozze. I due hanno già fissato una seconda data anche se per ora hanno deciso di tenerla segreta.

Giorgia Palmas, la dedica alla bimba in arivo

Nel frattemo, Giorgia Palmas è tornata in onda su Milan Channel per la ripresa del campionato di calcio. Anche lei su Instagram condivide con i follower la gioia per la bimba in arrivo:

“Ancora i nostri occhi non si sono incontrati eppure io già ti conosco e nel mio corpo che cambia ci sono le mille sfumature della tua Vita che cresce dentro di me, ogni tuo calcetto strappa un sorriso “Ehi mamma sono qui, arrivo”. È tutto incredibile, così naturale e così perfetto”.