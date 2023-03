Elisabetta Canalis è arrivata a Milano per la settimana della moda e tra un fashion show e l’altro è stata fotografata dal settimanale Chi insieme al campione di kickboxing Georgian Cimpeanu, detto “Iceman”. Dopo una cena insieme, i due sono entrati nello stesso palazzo, dove sono rimasti per ore. Questo sembrerebbe testimoniare la nascita di un nuovo amore, o quantomeno una frequentazione. Nessuna traccia del marito di Elisabetta, il chirurgo americano Brian Perri.

Georgian non è una nuova conoscenza.

Già la scorsa estate l’atleta aveva trascorso le vacanze insieme a Elisabetta ad Alghero, in Sardegna, nella città di famiglia dell’ex velina. Si tratta dello stesso luogo dove hanno avuto luogo le nozze dell’influencer nel 2013. A differenza degli scorsi anni, Elisabetta sembra passare sempre più tempo in Italia. Forse per amore? In attesa di una conferma da parte della diretta interessata, si può solo ipotizzare che il suo matrimonio con il marito sia giunto al capolinea, come il gossip meneghino vocifera da mesi.

Secondo il racconto fotografico del settimanale Chi, durante le giornate della MFW i due hanno partecipato ad un evento del brand Diesel insieme. Poi si sono allenati in palestra, dandosi appuntamento a casa di lei, ma arrivando in orari diversi. Si sono concessi una cena al ristorante Sant Ambroeus nel cuore di Milano con una coppia di amici. Successivamente, la coppia (?) ha preso due taxi diversi, con la stessa direzione: casa di Elisabetta. Tutto farebbe sembrare a un tentativo di tenere lontani gli occhi indiscreti dei fotografi, invano.

La storia tra Elisabetta Canalis e Brian Perri.

“Brian è un uomo solido, viene da Pittsburgh, la città dell’acciaio, da una famiglia con 12 figli. È forte e responsabile”, aveva detto qualche tempo fa Elisabetta, parlando in un’intervista del rapporto col marito. I due si erano incontrati per la prima volta nel 2013, a una party. Lei era salita alla ribalta delle cronache rosa per le sue storie d’amore con Christian Vieri e quella con George Clooney. Per Brian si era poi trasferita negli Usa. Nel 2014, il dramma di un aborto spontaneo. Qualche mese più tardi si sono sposati e nel settembre 2015 hanno dato il benvenuto alla piccola Skyler Eva.