Diletta Leotta e Loris Karius presto genitori: la giornalista è in dolce attesa

Diletta Leotta e Loris Karius presto genitori. La giornalista televisiva e il calciatore tedesco hanno annunciano insieme sulle rispettive pagine Instagram la lieta notizia. “Vi dobbiamo dire una cosa…Ma lo sapete già. Esplodiamo di gioia! Noi e la mia pancia. Soon we’ll be three”, si legge nel post, accompagnato da un cuoricino e da un video in cui in cui la conduttrice di Dazn e il portiere del Newcastle, legati sentimentalmente da ottobre, si abbracciano teneramente.

“Per trovare l’uomo giusto devi fare esperienza, anche sbagliando”, aveva raccontato la conduttrice che, dopo diverse delusioni amorose, ha trovato l’anima gemella in Karius, statuario portiere tedesco del Newcastle, con cui fa coppia fissa da qualche mese. “È la mia vita. Mia madre continua a dirmi di stare attenta, di andarci piano. Ma io non sento nessuno: ci devo sbattere la testa, prima di fermarmi”, aveva aggiunto. Evidentemente la giornalista ha seguito il cuore e l’istinto. Dopo una serie di storie finite, Leotta ha deciso di fare il grande passo. Non quello del matrimonio, per il momento, ma quello della nascita di un bebè.

Diletta Leotta e la presa di distanza dai social

“Non capisco chi attribuisce tutta questa importanza ai social. Per me sono uno svago, un mezzo per vivere un momento di leggerezza. Al massimo comunico quello che ho mangiato a colazione, non affronto discussioni sui massimi sistemi. Instagram non va preso troppo seriamente e non è un parametro per capire il valore di una persona”, aveva confessato a Vanity Fair.

Sui commenti dei suoi follower. “Li leggo, e sono migliorati. Alcuni sono orrendi – io stessa ho bloccato alcuni follower – molti altri ridicoli. Non vedo motivi per cui incazzarmi o rovinarmi una giornata. Mi occupo di calcio, ho un pubblico in maggioranza maschile, trovo normale che facciano riferimenti di questo tipo e non vi darei troppa importanza. Insomma, take it easy”.