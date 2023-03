Angelina Jolie e David Mayer de Rothschild: è nata una nuova coppia? La regista e l’ambientalista britannico sono stati paparazzati mentre uscivano dal ristorante Nobu di Malibù. Sono rimasti nel locale per tre ore, ma potrebbe essersi trattato di un semplice incontro di lavoro o amicizia. Angelina è legalmente single dal 2019, dopo la fine del matrimonio con Brad Pitt, anche se il divorzio non è ancora stato finalizzato. Resta aperta la questione della spartizione dell’immenso patrimonio e dell’affidamento dei figli: Maddox, 21 anni, Pax, 19, Zahara, 18, Shiloh, 16, e i gemelli Vivienne e Knox, 14.

Chi è David Mayer de Rothschild

David è figlio del banchiere Sir Evelyn de Rothschild e della sua seconda moglie Victoria Lou Schott. L’ambientalista ha 44 anni ed è un sostenitore della cause green. L’uomo ha partecipato a spedizioni nel mar Artico e in Antartide, avventurandosi anche nelle foreste pluviali dell’Ecuador e dell’Amazzonia. Nel 2010, il 44enne era parte dell’equipaggio della Plastiki, una barca composta da 12.500 bottiglie di plastica, con la quale è riuscito a compiere un viaggio di 12.875 chilometri, da San Francisco, California, a Sydney, Australia. Un viaggio fatto per “sensibilizzare sull’inquinamento degli oceani”. Della sua vita privata si sa pochissimo, se non che sarebbe stato sposato con l’attrice Karina Deyko.

Angelina Jolie e il rapporto con l’amore

“Sono stata sola per molto tempo” ha ammesso in un’intervista a E! News. “Probabilmente perché ho una lista molto lunga di contro”. Per l’attrice le priorità sono cambiate e al numero uno ci sono i figli: “Molte volte ti svegli e dici a te stesso: ‘Devo assicurarmi che i miei figli stiano bene. Devo assicurarmi che stiano bene anche mentalmente. Ma onestamente, penso che siano loro a pensare da anni: Devo assicurarmi che la mamma stia bene'”. “Si prendono davvero cura di me. Siamo una grande squadra. Quindi sono molto, molto fortunata”.