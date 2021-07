La stagione più calda dell’anno può diventare una bella sfida per chi non può sfruttarla per andare in vacanza: ci sono però dei rimedi che si rivelano davvero molto utili, soprattutto se si ama praticare sport, a prescindere dalle temperature esterne.

Ecco quindi qualche suggerimento di fitness da tenere a mente se si è molto stressati e si sta cercando una soluzione pratica e compatibile con l’attività fisica.

Bicicletta

Andare in bici rientra nelle attività cardio che richiedono l’impiego di tutto il corpo, permettendo di scaricare le energie e stimolando il rilascio di endorfine. Come trarne il massimo beneficio?

Prima di tutto bisogna far sì che diventi un’abitudine: per riuscirci si può investire nell’acquisto di una bicicletta gravel sul negozio bici online Bikester.it ad esempio, così da non rimandare l’inizio dell’attività, e cercare di pedalare per 30-40 minuti almeno due volte a settimana. In ogni caso, è sempre meglio prediligere quei percorsi extraurbani che consentono una piena immersione nella natura, per un effetto rilassante e allo stesso tempo rigenerante.

Nuoto

Il contatto con l’acqua è un ottimo antistress, questo ormai è risaputo. Ciò accade perché i movimenti che si fanno nuotando in mare o in piscina sono molto più leggeri e armonici; questi movimenti lenti e ritmici se ripetuti consentono di scaricare tensioni e liberarsi dai pensieri negativi.

Il nuoto è perfetto per chi ama fare sport in solitaria, mentre chi preferisce allenarsi in compagnia può scegliere delle alternative più dinamiche e divertenti; le opzioni sono diverse e tra quelle più in voga troviamo ad esempio lezioni di hydrobike come quelle acquistabili sul sito Bormioterme.

Pilates

Per rilassare il corpo e liberare la mente dallo stress è assolutamente consigliabile praticare pilates: questo sport permette infatti di apprendere delle tecniche di respirazione e rilassamento efficaci per tenere lontani ansia e stress, grazie a movimenti ed esercizi fisici specifici per tonificare tutto il corpo.

In questo caso, in misura maggiore rispetto agli sport precedentemente menzionati, la cosa migliore è farsi seguire da personale esperto (in palestra o anche online, a distanza), così da approcciarsi in maniera graduale e corretta a questo sport ed evitare problemi legati a esercizi svolti senza supervisione.

Una volta presa confidenza con i movimenti e gli esercizi di base sarà possibile anche proseguire in autonomia, l’importante è fare i primi passi in maniera sicura e funzionale.