Mennecy, una pittoresca cittadina francese ai margini di Parigi, è diventata il palcoscenico di una storia affascinante che coinvolge gatti randagi, solidarietà e creatività. Qui, un’associazione no-profit ha messo in atto un progetto originale per proteggere i felini e sensibilizzare gli automobilisti alla sicurezza stradale.

Rallentare, gatti in movimento

Se vi trovate a visitare questa incantevole località, non potrete fare a meno di notare i cartelli stradali con la scritta “Chat en balade” (“Gatto in movimento”). Questi cartelli non sono un semplice scherzo, ma rappresentano un’iniziativa dell’associazione Mennechats, dedicata alla tutela dei gatti randagi.

L’associazione ha ottenuto l’approvazione del sindaco, Jean-Philippe Dugoin-Clément, per posizionare ben trentasei cartelli nelle aree a rischio incidenti, dove numerosi gatti (e non solo) sono stati coinvolti in incidenti stradali in passato. Alcuni cartelli sono stati collocati anche vicino alla clinica veterinaria e al maneggio, per ricordare agli automobilisti la presenza di animali nella zona.

L’obiettivo di questa iniziativa

Innanzitutto, salvare le vite degli animali. L’associazione Mennechats ha dichiarato che questo progetto mira a preservare la vita dei gatti randagi e, al contempo, educare gli automobilisti a guidare in modo più responsabile e rispettoso. I volontari dell’associazione hanno espresso la loro gratitudine per il sostegno ricevuto dalle autorità locali e dalla regione Île-de-France, sottolineando l’importanza di rallentare la velocità per evitare incidenti che possono avere gravi conseguenze per gli animali.

L’associazione Mennechats non si limita a installare cartelli stradali. Essa si dedica attivamente alla tutela dei gatti randagi attraverso la gestione delle colonie feline nella zona. Promuovono l’adozione responsabile e incoraggiano la sterilizzazione come mezzo per controllare la popolazione felina.

Questa iniziativa non solo protegge i gatti randagi ma promuove un cambiamento positivo nella comunità, incoraggiando una maggiore consapevolezza della sicurezza stradale e della coesistenza pacifica tra esseri umani e animali.