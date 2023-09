Occhi al cielo il 29 settembre, perché in quell’occasione ci regalerà uno spettacolo speciale grazie alla Luna del Raccolto, la prima luna piena dell’autunno. Nonostante il momento esatto in cui sarà in piena sia alle 11:58 ora italiana, potremo ammirarla nel suo pieno splendore solo dopo il tramonto.

Questo evento celeste è chiamato Luna del Raccolto poiché rappresenta la luna piena più vicina all’equinozio d’autunno, che quest’anno è caduto il 23 settembre alle 8:50 ora italiana. Non sempre questa luna piena si presenta a settembre; ogni circa 3 anni, si sposta a ottobre, come nel 2020 quando ha fatto la sua comparsa il 1° ottobre.

Luna del raccolto, un nome legato ad antiche tradizioni

La Luna del Raccolto deve il suo nome ai nativi americani, in particolare alla tribù degli Algonchini, la più numerosa tra le tribù indigene. Per loro, questa luna era speciale perché permetteva di prolungare il lavoro di raccolta anche nelle ore notturne sotto la luce brillante della luna piena.

Una Luna Ricca di Significato

Ma il nome Luna del Raccolto non è l’unico con cui viene chiamata questa luna. Alcune tradizioni la chiamano anche Luna del Mais, poiché settembre è il mese in cui il mais raggiunge la sua piena maturazione.

Una caratteristica particolare di questa luna è la sua alba anticipata rispetto alle altre lune piene dell’anno. Questo fenomeno è dovuto all’orbita della luna che diventa più parallela all’orizzonte durante l’equinozio d’autunno. Di conseguenza, nelle notti seguenti la Luna del Raccolto, la luna sorge a est relativamente presto dopo il tramonto, regalando uno spettacolo straordinario di chiaro di luna all’inizio della serata, quando il cielo è ancora limpido.

Per le tribù native americane e altre culture antiche, questo sorgere precoce della luna aveva un significato cruciale. Rappresentava la possibilità per gli agricoltori di lavorare più a lungo nelle loro terre, consentendo loro di raccogliere i raccolti per un periodo prolungato durante le serate.

Non perdiamo dunque questo spettacolo celeste, che è tanto bello quanto ricco di significato. Il 29 settembre, alziamo gli occhi al cielo e godiamoci la magica Luna del Raccolto, un’affascinante tradizione che collega il nostro presente a un passato colmo di saggezza agricola e connessione con la natura.