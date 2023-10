Halloween, la notte in cui il velo tra il mondo dei vivi e dei morti si assottiglia, è una festività intrisa di mistero e tradizione. Mentre molti conoscono le classiche usanze di dolcetto o scherzetto e i costumi spaventosi, ci sono alcune curiosità meno conosciute che rendono questa festa ancora più affascinante.

1. Origini Celtiche e la Festa di Samhain

Halloween ha radici che affondano nel passato, risalendo alle antiche celebrazioni celtiche di Samhain. Questa festa, segnando la fine dell’estate e l’inizio dell’inverno, era un momento in cui il velo tra il mondo spirituale e il nostro era considerato particolarmente sottile. I Celti credevano che i morti potessero tornare in visita, e per placare gli spiriti maligni, accendevano fuochi e indossavano maschere spaventose.

2. La Tradizione Irlandese delle Rape Intagliate

Mentre le zucche intagliate con volti terrificanti sono diventate simbolo di Halloween, la loro origine è in realtà legata alle rape. In Irlanda, la tradizione era intagliare facce spaventose su rape, navette o patate, e posizionare una candela all’interno per scacciare gli spiriti malvagi. L’arrivo negli Stati Uniti ha portato a una sostituzione delle zucche, più abbondanti, creando l’iconica lanterna di Halloween.

3. Il Record Mondiale della Zucca più Pesante

Parlando di zucche, Halloween detiene anche un record mondiale abbastanza insolito. Nel 2016, un contadino belga, Mathias Willemijns, ha coltivato una zucca impressionante che ha raggiunto il peso record di oltre 1.190 kg (2.624,6 libbre). Questa mastodontica zucca ha conquistato il titolo mondiale durante una competizione in Germania, dimostrando che Halloween può essere anche un’occasione per celebrazioni fuori dal comune.

Halloween tra Storia e Record impressionanti

Mentre Halloween è spesso associato a spaventi e divertimento, esplorare le sue radici storiche e curiosità insolite aggiunge un tocco di fascino alla festività. Dai rituali celtici alle origini delle lanterne di zucche e persino ai record mondiali di peso, Halloween è molto più di dolcetti e travestimenti. Questa festa si rivela come un affascinante viaggio tra tradizioni millenarie e curiosità contemporanee, offrendo a tutti noi un motivo in più per abbracciare lo spirito unico di questa notte magica.