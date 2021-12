Valerio Lundini, le date del suo tour e dove acquistare i biglietti

Parte oggi 1 dicembre da Bibbiano (RE), con una settimana di appuntamenti già sold out, il primo tour di Valerio Lundini nei grandi teatri d’Italia. E si aggiungono nuove date. Dopo le tre di Roma, le due di Bologna, Milano e L’Aquila, raddoppia anche Torino e arrivano Napoli, Pesaro e Aosta

Tutto è pronto, per oggi 1° dicembre, per il debutto a Bibbiano (RE) de Il mansplaining spiegato a mia figlia, il tour nei bei teatri di Valerio Lundini, al secondo posto per la vendita dei biglietti online su Ticketone. Si pre-annuncia il tour di punta della stagione 2021-2022. Ventisette appuntamenti per altrettanti grandi teatri d’Italia che vedranno per la prima volta gli sketch surreali, le canzoni, i giochi satirici di parole ed effetti speciali multimediali firmati dall’inconfondibile stile del personaggio dell’anno.

Il tour di Valerio Lundini tra sold-out e nuove date

La data di Bibbiano, che si terrà al Teatro Cinema Metropolis, è già sold out, ma il cartellone continua ad arricchirsi di nuove date dopo aver già raddoppiato Milano e Bologna, e triplicato Roma.

A raddoppiare l’appuntamento questa volta è Torino con due date il 20 e 21 dicembre, mentre nuove date arrivano con Aosta, il 22 dicembre al Teatro Splendo. Pesaro il 12 gennaio 2022 al Teatro Sperimentale, Napoli il 22 gennaio 2022 al Teatro Politeama.

La rivoluzione di Una pezza di Lundini e il nuovo show

Con Una pezza di Lundini, il comico e conduttore ha portato nella televisione italiana un inedito, rinnovato e originale late night comedy, con servizi surreali lontani dai luoghi comuni, dal buonismo e dai cliché. Con Il mansplaining spiegato a mia figlia – tour nei bei teatri il pubblico avrà modo di scoprire dal vivo la versatilità ironica, sarcastica e giocosa di un nuovo fuoriclasse della risata inaspettata che vanta, lontano dalla tv, un decennio di gavetta sui più disparati palcoscenici, ma anche come fumettista, in radio come autore e non solo.

Tutte le date

Prodotto e distribuito da Vigna PR e DO7, il tour di Valerio Lundini arriverà, da nord a sud, in tutta Italia. Dopo la partenza il 1° dicembre a Bibbiano (RE), presso il Teatro Cinema Metropolis per l’anteprima del tour, si prosegue poi il 2 e il 3 dicembre a Bologna (Teatro Celebrazioni) e il 4 dicembre a Brescia (Gran Teatro Morato). Il 5 dicembre l’appuntamento è a Padova (Gran Teatro Geox), il 9 dicembre a Catania (Teatro Metropolitan), il 10 dicembre a Palermo (Teatro Golden). L’11 dicembre a Catanzaro (Teatro Politeama), il 12 dicembre a Rende (CS) presso il Teatro Garden e il 16 dicembre a Trieste (Politeama Rossetti).

Si prosegue poi con le date di Milano il 17 dicembre (all’Arcimboldi) e il 18 dicembre a Genova (Politeama Genovese), per poi fare tappa a Torino il 20 e 21 dicembre (Teatro Colosseo). Ad Aosta il 22 dicembre al Teatro Splendor e ripartire a gennaio con due tappe al Teatro Civico di Alghero il 2 e 3 gennaio e il 4 gennaio a Cagliari (Teatro Massimo).

Il mese di gennaio prosegue poi con le data a Firenze l’11 gennaio alla Tuscany Hall, a Pesaro il 12 gennaio 2022 al Teatro Sperimentale, a Roma presso l’Auditorium della Conciliazione il 15, 16 e 17 gennaio e la doppia data a L’Aquila il 18 e 19 gennaio (pomeridiana) presso Ridotto del Teatro Comunale, il 20 gennaio di nuovo a Milano al Teatro degli Arcimboldi. Il tour si chiude a Napoli, il 22 gennaio 2022, al Teatro Politeama.

Tutte le info su bit.ly/lundinilive21

Valerio Lundini Tour, date e teatri:

1 dicembre BIBBIANO (RE) – Teatro Cinema Metropolis ANTEPRIMA TOUR (sold out)

2 dicembre BOLOGNA – Teatro Celebrazioni (sold out)

3 dicembre BOLOGNA – Teatro Celebrazioni (sold out)

4 dicembre BRESCIA – Gran Teatro Morato

5 dicembre PADOVA – Gran Teatro Geox

9 dicembre CATANIA – Teatro Metropolitan

10 dicembre PALERMO – Teatro Golden

11 dicembre CATANZARO – Teatro Politeama

12 dicembre RENDE (CS) – Teatro Garden

16 dicembre TRIESTE – Politeama Rossetti

17 dicembre MILANO – Teatro degli Arcimboldi

18 dicembre GENOVA – Politeama Genovese

20 dicembre TORINO – Teatro Colosseo (nuova data!)

21 dicembre TORINO – Teatro Colosseo (sold out)

22 dicembre 2021 AOSTA, Teatro Splendor (nuova data!).

2 gennaio ALGHERO – Teatro Civico

3 gennaio ALGHERO – Teatro Civico

4 gennaio CAGLIARI – Teatro Massimo (sold out)

11 gennaio FIRENZE – Tuscany Hall

12 gennaio PESARO, Teatro Sperimentale (nuova data!)

15 gennaio ROMA – Auditorium della Conciliazione

16 gennaio ROMA – Auditorium della Conciliazione (sold out)

17 gennaio ROMA – Auditorium della Conciliazione (sold out)

18 gennaio L’AQUILA – Ridotto del Teatro Comunale

19 gennaio L’AQUILA – Ridotto del Teatro Comunale (pomeridiana ore 17:30)

20 gennaio MILANO – Teatro degli Arcimboldi

22 gennaio NAPOLI – Teatro Politeama (nuova data!)