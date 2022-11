Il nome di una donna è rimasto nascosto in un manoscritto per 1300 anni

Il nome di una donna è rimasto nascosto in un manoscritto medievale per 1300 anni. Si chiamava “Eadburg” ed era una persona altamente istruita. Non è certo il motivo per cui abbia ripetutamente inciso sulla superficie del testo religioso il suo nome, che è emerso a occhio nudo dopo un silenzio di 12 secoli. La parola è tornata alla luce quando i ricercatori della Bodleian Library di Oxford hanno utilizzato una tecnologia all’avanguardia per catturare la superficie 3D dell’antico manoscritto. Si tratta di una copia latina degli Atti degli Apostoli, realizzata in Inghilterra tra il 700 d.C. 750 d.C.

A fare la scoperta è stata Jessica Hodgkinson, una studentessa di dottorato dell’Università di Leicester, che stava portando avanti una tesi sul rapporto tra donne e manoscritti altomedievali. “Ci sono solo un numero limitato di manoscritti altomedievali sopravvissuti che contengono prove al loro interno del fatto che chi li ha commissionati, posseduti o usati era una donna. La maggior parte di questi manoscritti proviene dal continente: è ancora molto più raro trovare prove di questo nei manoscritti sopravvissuti che sono stati realizzati e utilizzati nell’area geografica che ora chiamiamo Inghilterra”, ha detto Hodgkinson.

Scrivere il proprio nome su un manoscritto potrebbe essere stata un’azione simile a quella che noi facciamo con i nostri libri. L’affermazione di uno status e di una forma di potere in un momento storico in cui solo poche donne d’élite, altamente istruite, erano in grado di scrivere e leggere sia l’inglese antico che il latino. Eadburg ha inciso con passione il suo nome sui margini del manoscritto in cinque punti, mentre le forme abbreviate compaiono altre 10 volte.

“È un testo estremamente significativo e molto potente: la parola di Dio, trasmessa attraverso gli apostoli. E penso che potrebbe essere almeno una parte del motivo per cui qualcuno ha scelto di scriverci il nome di Eadburg, in modo che fosse vicina a questo”, spiega la dottoressa. Fonte: The Guardian. Foto d’archivio di Sarah Richter da Pixabay.