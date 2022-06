Wawira Njiru, la nutrizionista keniota è la vincitrice dell’Icon Award 2022

Si chiama Wawira Njiru ed è una nutrizionista keniota fondatrice del Kenya’s Food for Education. A lei è andato il premio Icon Award 2022, assegnatole da The World’s 50 Best Restaurants 2022, che premia i migliori ristoranti del pianeta. L’Icon Award celebra un personaggio che abbia dato al mondo del food un contributo eccezionale, meritevole di un riconoscimento internazionale per aver utilizzato la propria posizione per sensibilizzare e guidare il settore verso un cambiamento positivo.

L’organizzazione di Wawira Njiru “fornisce pasti ai bambini nelle scuole di tutto il Paese e ad oggi ha consegnato oltre 7 milioni di pasti”. Il premio focalizza anche l’attenzione mediatica sul mondo africano, che nei prossimi decenni sarà protagonista assoluto in campo economico. Paesi come il Kenya, il Mozambico, la Nigeria, sono una scommessa anche in ambito culinario.

Wawira Njiru è stata insignita dalle Nazioni Unite del titolo di “Persona dell’anno 2021” in Kenya ed è stata inoltre la prima vincitrice nel 2018 del Global Citizen Prize: Cisco Youth Leadership Award. “Sono onorata ed entusiasta- commenta Wawira Njiru- di ricevere quest’anno l’Icon Award da The World’s 50 Best Restaurants.

Ovunque nel mondo per i bambini affamati non è possibile né imparare né crescere, e i pasti forniti a scuola sono fondamentali per lo sviluppo e l’educazione dei bambini. La situazione inoltre- aggiunge- è maggiormente esasperata a causa della pandemia scatenata dal Covid-19 che ha reso i pasti scolastici essenziali per la ripresa. Vorrei ringraziare tutto il team di Food for Education con cui voglio condividere questo premio, per il lavoro instancabile che svolgono quotidianamente nel fornire i pasti durante l’ora del pranzo”.

“Ogni giorno lavoriamo per garantire che un numero sempre crescente di bambini che frequentano la scuola, abbiano accesso a pasti nutrienti. Sono grata di ricevere questo premio che riconosce il lavoro importante che stiamo svolgendo per porre fine alla mancanza di cibo nelle scuole”.