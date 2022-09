Arriva a Roma la settimana Internazionale dell’olio extravergine d’oliva. Dal 13 al 18 settembre, l’oro nero della nostra alimentazione sarà protagonista di un importante evento gastronomico nella Capitale. Sono previsti sei giorni di eventi promossi da Coldiretti, Unaprol, Fondazione Evo School, in collaborazione con Regione Lazio, Camera di Commercio di Roma, Fiera di Roma, Fondazione Campagna Amica, Città Metropolitana di Roma Capitale, Agenzia Ice e World Farmers Markets Coalition.

Tra i temi che verranno affrontati ci sono l’informazione per aiutare i consumatori a capire le qualità del prodotto, il rapporto tra olio e salute, lo scenario sui mercati internazionali con il confronto tra i rappresentanti delle catene della gdo e del mondo della produzione e dell’industria. Per arrivare ai mercati di Evootrends e ai percorsi di degustazione guidata per scoprire virtù e qualità di un prodotto straordinario per gusto e salute. Gli ultimi tre giorni della Settimana, invece, saranno dedicati allo Yale International Simposium, organizzato dalla Yale University in collaborazione con Tor Vergata e l’Università di Bari Aldo Moro per aumentare la sinergia tra scienza, tecnologia e cultura per affrontare il cambiamento climatico.

Nel corso dell’evento, che celebrerà il 30° anniversario del Concorso nazionale dell’Ercole Olivario, i consumatori avranno la possibilità di conoscere alcune tra le più importanti aziende olivicole del Lazio, guidati dagli esperti di Fondazione Evoo School; una produzione olivicola che conta 5 Dop (Sabina, Canino, Tuscia, Colline Pontine) e dallo scorso anno la nuova Indicazione Geografica Protetta, IGP Olio di Roma.

I benefici dell’olio d’oliva per la salute.

L’olio Evo è ricco di acido oleico, una sostanza capace di regolare la proliferazione cellulare. In studi preclinici, simulando i geni alterati e gli stati di infiammazione intestinale, è stato dimostrando che la somministrazione di una dieta arricchita di acido oleico è in grado di garantire notevoli benefici per la salute. La varietà di olio extravergine di oliva più ricca di polifenoli ha un potente effetto benefico sulla nostra salute, ha soprattutto un’azione antiinfiammatoria e antitumorale. Foto di Steve Buissinne da Pixabay.