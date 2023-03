Nutrirsi in modo sano è un diritto negato a più di 3 miliardi di persone nel mondo. Mangiare sano è sempre più costoso e non tutti posso permettersi un’alimentazione che fornisca i nutrienti necessari a una vita salutare. Il fenomeno non riguarda solo i Paesi a basso reddito, anche quelli ad alto reddito, come il nostro. In Italia sono infatti 1,7 milioni le persone che non riescono ad accedere a un’alimentazione sana. A lanciare l’allarme è la Fao (Food and Agriculture Organization), che ha sviluppato nuovi indicatori per monitorare il fenomeno.

Nutrirsi, non solo mangiare

“Una dieta sana – spiega l’organizzazione – fornisce non solo la quantità di calorie adeguate, ma anche i giusti tipi di nutrienti da una varietà di alimenti, come raccomandato dalle linee guida”. “Mettere fine alla fame, all’insicurezza alimentare e alla malnutrizione in tutte le sue forme (comprese la denutrizione, le carenze di micronutrienti, il sovrappeso e l’obesità) significa molto di più che garantire cibo a sufficienza per sopravvivere: ciò che le persone mangiano deve essere anche nutriente”, ha affermato David Laborde, direttore della Divisione Economia Agroalimentare della FAO

Lo scenario degli ultimi anni.

Tra il 2019 e il 2020 la quantità di persone che non è riuscita a mangiare cibo di qualità è cresciuta di più di 112 milioni di unità nel mondo, raggiungendo i 3,1 miliardi. In oltre 50 Paesi più della metà della popolazione non ha accesso a un’alimentazione di qualità. In 12 Paesi africani la quota supera il 90%. Tra i fattori che hanno influito sul fenomeno c’è l’aumento dei prezzi, che ha giocato un ruolo di primo piano, con incrementi compresi tra il 2,5% e il 4% su base annua. Tali aumenti hanno portato il costo per persona di un giorno di dieta sana a 3,89 dollari in America Latina, a 3,72 dollari in Asia, a 3,46 dollari in Africa, a 3,19 in Nord America ed Europa a 3,07 dollari in Oceania.

Quanto costa nutrirsi in modo sano

La Food and Agriculture Organization stima che nel nostro Paese il costo per un’alimentazione sana sia di 3,14 dollari al giorno per persona, ma circa 1,7 milioni di persone (il 2,9% della popolazione) non hanno accesso a una dieta salutare. Una quota più alta rispetto alla maggior parte dei paesi del continente: in Francia si ferma allo 0,1% della popolazione, in Germania allo 0,2%, nel Regno Unito allo 0,5%, in Spagna al 2%. FONTE ANSA.