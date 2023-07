Mixology, questa è l’estate dei cocktail no alcol

L’estate 2023 premia i cocktail no alcol. E’ questa la tendenza del momento. Complice il bel tempo, la spiaggia, gli aperitivi con gli amici, la stagione calda è quella in cui si è più propensi a concedersi un drink in compagnia, sempre con moderazione, che non dovrebbe essere mai essere persa di vista. La tendenza del no alcol ha alla base aspetti prettamente salutistici, ma anche il desiderio o alla necessità di alternare il consumo di alcol a dei momenti di pausa per una vasta serie di motivi, come per esempio quello della gravidanza.

Questo il quadro emerso da analisi di operatori e addetti ai lavori del comparto mixology in attesa di celebrare, il 24 luglio, il “Tequila Day”, giornata internazionale dedicata al distillato originario del Messico. Oltre agli analcolici, a convincere i bevitori è anche il rhum agricole (prodotto a partire da puro succo di canna da un’unica distilleria e distillati in modo continuo con colonna créole) e c’è una conferma e un rinnovato vigore della liquoristica italiana (Rosoli, ratafià e vermouth).

Si fa strada anche il rum interamente artigianale con la nascita anche di presidi Slow Food. Gli addetti ai lavori segnalano in particolare il caso del Clairin: un distillato di canna da zucchero creato esclusivamente da piccoli produttori con tecniche tradizionali nell’ isola caraibica di Haiti.

“Nel 2012 – segnala Giacomo Bombana, Communication Specialist dell’azienda tradizionale di importazione di vini e liquori Velier – viene fondata The Spirit of Haiti, una società che supporta i produttori locali e che sviluppa assieme a Slow Food un vero e proprio protocollo, un presidio che certifica i produttori del vero “Clairin traditionnel” di Haiti.

Positivo anche il trend della liquoristica italiana con un ritorno della richiesta di appassionati e curiosi tanto da far nascere iniziative nella città di Roma anche terrazze dedicate “all’eccellenza italiana dell’amaretto”: si tratta di “Amaretto Adriatico”, primo cocktail bar interamente dedicato all’Amaretto. FONTE ANSA.