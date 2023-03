70 anni di merendine, in principio fu Buondì

In principio fu il Buondì. Poi arrivarono tutte le altre merendine, gli alimenti forse più discussi del secolo scorso. Dopo 70 anni, sono ancora protagoniste nei nostri supermercati, ma l’attenzione del cliente è cresciuta e si pretende sempre una maggiore qualità dal prodotto. Era il 1953 quando il Mottino, panettone in formato mignon si trasformava nel Buondì, portando all’affermazione a livello industriale di questo alimento. E’ ormai nota però la realtà di fatto che i prodotti trasformati, come le merendine, rientrano tra i cibi che possono favorire l’obesità. Dunque il loro consumo deve essere oltremodo limitato.

8 italiani su 10 mangiano merendine

Secondo una recente ricerca Bva Doxa – Unione Italiana Food le merendine sono consumate da 8 italiani su 10 (83%) e più della metà dei nostri connazionali (55%) le mangia almeno 1-2 volte a settimana. In continuo miglioramento nutrizionale negli ultimi 15 anni , oggi si presenta in porzioni più piccole – appena 35g in media – ma anche riduzione dei grassi saturi (-20%), degli zuccheri (-30%) e delle calorie (-21%). I dati economici confermano la fidelizzazione degli italiani verso le merendine.

Secondo una rilevazione Circana relativa all’anno 2022, le vendite di merendine hanno toccato a valore circa 1,3 miliardi di euro – pari al 29% del totale dei Prodotti da Forno e Cereali – mentre quelle a volume si sono attestate sulle 205.073 tonnellate con una crescita del +2% rispetto all’anno precedente. Dal punto di vista delle tipologie più vendute a valore, trancini (32%) e i croissant (27%) rappresentano il cuore del mercato. Seguono i plumcake (9,6%) le tortine (8%), le sfoglie (6,3%), le crostatine (5,3%), le altre brioches (4,7%), i panini al latte arricchiti (4,6%).

“Se siamo qui a celebrare i 70 anni delle merendine, afferma Luca Ragaglini, Vice Direttore di Unione italiana Food, significa che questo prodotto è stato capace nel tempo di conquistare l’apprezzamento di diverse generazioni di italiani. Si tratta di “piccoli prodotti dolci da forno monoporzione” e in questo sta la peculiarità del loro successo: una piccola merenda, equilibrata nutrizionalmente, buona e pratica”. (Fonte Ansa).