"La Puglia" a Santa Monica miglior ristorante dell'anno dal Gambero Rosso

“La Puglia” a Santa Monica è stato premiato come miglior ristorante dell’anno dal Gambero Rosso. I sapori pugliesi conquistano il palato degli americani tra orecchiette e pucce salentine. “The Authentic Southern Italian Food” (l’autentico cibo del Sud Italia): questa la promessa del locale. “È ufficiale ed è stata una sorpresa meravigliosa! Siamo enormemente onorati di annunciare che il Gambero Rosso, storico influente arbitro della qualità enogastronomica italiana in Italia e all’estero, ha premiato LA Puglia (Santa Monica) come ‘Ristorante dell’anno 2023′”, commenta Valentina Bianco, Founder, Head Chef e Interior Designer de “La Puglia“.

“Sono estremamente grata per l’attenzione del Gambero Rosso verso le autentiche espressioni culinarie delle diverse regioni d’Italia. Il nostro è un immenso patrimonio culturale che racchiude un’incredibile varietà di cucine e di vini, ognuno influenzato dalla storia, dal territorio e dalle persone che vi abitano da millenni. Ho avuto un grande supporto lungo la strada – questo viaggio è iniziato nel bel mezzo della pandemia – e ci sono così tante persone che meritano una grande parte dell’onore per questo premio: uno staff straordinario, partner collaborativi, grandi fornitori e incredibilmente meraviglioso ospiti. A tutti loro la mia più profonda gratitudine e affetto. Questo premio è per tutti voi!”, conclude Bianco.

La ristorazione italiana in America si conferma un successo

La ristorazione italiana negli Stati Uniti è in solita salute e il Gambero Rosso premia il top dei ristoranti per il 2023. La guida specializzata in enogastronomia è tornata a New York per riconoscere l’eccellenza italiana nella Grande Mela all’interno dell’appuntamento annuale della manifestazione dedicata al vino Tre Bicchieri. In totale negli Stati Uniti ‘Top Italian Restaurants 2023’ ha assegnato 30 Tre Forchette, 20 Tre Spicchi e 20 Tre Bottiglie, rispettivamente per ristoranti, pizzerie e wine bar, più sette premi speciali.

A New York le Tre Forchette sono andate a La Devozione – The Oval, il primo ristorante italiano di solo pasta ad avere tale riconoscimento. Tre Spicchi sono andati alla pizzerie Ribalta e Song’ e Napule mentre Tre Bottiglie a Marea e a Sistina. A livello di Stati Uniti invece, lo Chef dell’anno è Antonio Mermolia, 39 anni, lavora a pochi metri dalla Casa Bianca nel ristorante Fiola.

“Il livello della materia prima italiana all’estero ha raggiunto livelli impensabili – ha spiegato Lorenzo Ruggeri, curatore della Guida -. In cucina vince il repertorio tradizionale e più classico, con tanti nuovi focus regionali”.

“Per noi una grande trattoria equivale a una elegante cucina d’albergo – aggiunge Luigi Salerno, CEO del Gambero Rosso – all’estero il confine è ormai molto sottile da qui il cambio di valutazione. Nel lavoro di selezione andiamo alla ricerca dei sapori più autentici e veri al di là del contesto dell’offerta”.

“Valorizzare un ristorante italiano virtuoso all’estero equivale a fare promozione di territorio – conclude Paolo Cuccia, presidente esecutivo del Gruppo – si tratta di una vetrina fondamentale per artigiani ed eccellenze che trainano il nostro export, stimolando al contempo un turismo curioso e consapevole”. (ANSA).