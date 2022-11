Quali sono i migliori ristoranti italiani per rapporto qualità-prezzo? Ce lo dicono ogni anno i Bib Gourmand della Guida Michelin, che rappresentano un’anticipazione ufficiale della nuova “Rossa”, il cui lancio si terrà in Franciacorta domani 8 novembre. A ottenere il pittogramma dell’omino che si lecca i baffi sono i posti dove si mangia con uno stile di cucina “più semplice, facilmente riconoscibile e di comoda fruizione”. La 68/a edizione della Guida Michelin Italia associa i Bib Gourmand a ben 257 ristoranti, di cui 29 novità.

I Bib Gourmand sono un traguardo molto ambito per i ristoranti di fascia media e il principio con cui vengono selezionati è molto rigoroso. Il nome si rifà all’Omino Michelin, Bibendum, mascotte ufficiale del Gruppo. Non si tratta semplicemente di un riconoscimento che segnala i locali che offrono un ottimo rapporto qualità-prezzo (dettaglio non di poco conto in questo periodo di crisi economica), ma più specificatamente sono i luoghi dove è possibile testare ricette speciali, in un’atmosfera altrettanto speciale. Attualmente l’Emilia Romagna traina la classifica nazionale con 32 indirizzi, seguita dalla Lombardia (30) e dal Piemonte (29). Ma passiamo al dunque, di seguito trovate i nomi dei nuovi promossi dalla “Rossa”.

La lista dei 29 nuovi Bib Gourmand promossi dalla Guida Michelin.

Adrara San Martino – Ai Burattini; Affi – Locanda Moscal; Ancona – Sot’ajarchi; Arborea – Trattoria Margherita; Bologna – Ahimè; Brentonico – Maso Palù; Carrù – Vascello d’Oro; Chiusi – Osteria La Solita Zuppa; Civitavecchia – Forma; Fano – Cile’s; Fiumicino – QuarantunoDodici; Fossombrone – Osteria Zanchetti; L’Aquila – Førma contemporary restaurant; Levico Terme – Boivin; Lucera – Coquus; Lucca – Nida; Monteriggioni – Futura Osteria; Napoli – La Locanda Gesù Vecchio; Pescara – Nole; Pieve San Giacomo – Osteria del Miglio 2.10; Pompei – Casa Gallo: Roma – Osteria della Trippa; Roma – Romanè; Roma – 53 Untitled; San Gimignano – Da Pode; San Giorgio Valpolicella – Dalla Rosa Alda; Tarquinia – Namo Ristobottega; Verona – Osteria Mondo D’Oro; Villa Albarè – Osteria dai Coghi.

(Nell’immagine in evidenza un piatto del ristorante aquilano Førma contemporary restaurant). Foto e testo Silvia Di Pasquale.