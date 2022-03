Gucci Osteria da Massimo Bottura sbarca a Seul

Dopo Firenze, Los Angeles e Tokyo, Gucci Osteria da Massimo Bottura apre anche a Seul, in Corea del Sud. Il ristorante italiano contemporaneo creato da due icone di fama mondiale, la casa di moda italiana e lo chef modenese, arriva nella città asiatica. L’inaugurazione è prevista il 28 marzo.

Esclusiva la location, l’ultimo piano del nuovo flagship store Gucci Goak nel quartiere trendy di Itaewon. Ventotto coperti all’interno, 36 sul terrazzo, otto in una sala privata, con proposte per pranzo, cena e ‘aperitivo italiano’ ideate da chef Bottura, tre stelle Michelin a Osteria Francescana, Karim Lopez (una stella nel 2020), executive chef di Gucci Osteria a Firenze, insieme con l’executive chef di Seul, Hyungkyu Jun, e al capo chef Davide Cardellini.

Il menu punta a fondere le culture e le tradizioni culinarie italiana e coreana. Ci saranno piatti di tradizione emiliana, come i tortellini con la crema di Parmigiano reggiano, ma anche proposte creative e d’ispirazione locale, come il ‘Giardino di Seul’. Completano 200 etichette di vini e cocktail. Gli arredi e il look si ispirano alla location fiorentina, con richiami al Rinascimento italiano declinati nell’inconfondibile estetica di casa Gucci.

“C’è un filo invisibile che lega ogni Gucci Osteria nel mondo – spiega chef Bottura – lo stesso che intreccia il cibo italiano con il cibo e i prodotti di altre grandi cucine internazionali.

La Corea, come l’Italia, abbraccia il suo cibo come parte della sua cultura. Sono entusiasta di dare il benvenuto a tutti nel nostro avamposto di Seul”.

La concezione culinaria di Massimo Bottura.

“Guardo al passato in chiave critica e mai nostalgica. Per poi portare il meglio del passato nel futuro, una cucina di territorio vista da 10 km di distanza”, ha detto lo chef nel corso di un’intervista con La Gazzetta. “Cuciniamo per trasmettere emozioni, perché l’emozione è un qualcosa che tocca l’anima delle persone, e si cristallizza nella memoria”, ha specificato.